MotoGP．荷蘭站｜昆達拿路同一個彎兩連炒　賽後向爭標對手致歉

世界冠軍也是人，出現失誤人之常情。

應屆MotoGP世界冠軍昆達拿路在荷蘭站，竟然罕有地在同一個彎兩度犯錯，最終炒車收場，其中一次更撞向爭標勁敵艾斯派加路，昆達拿路賽後直呼今站犯下新手失誤，更形容自己「死蠢」。



MotoGP荷蘭站，杜卡迪廠隊﹑意大利車手巴尼亞（Francesco Bagnaia）今季第3度奪冠，新升班至頂級別MotoGP的比錫基（Marco Bezzecchi）首度踏上頒獎台，與域奴利斯分別獲第2及第3名。

在車手榜領放的應屆世界冠軍昆達拿路（Fabio Quartararo），荷蘭阿森賽道（TT Circuit Assen）的5號彎成為他的剋星。「法國神童」先在第5圈入彎時失控，除了倒地滑出賽道外，更加撞向身旁的爭標對手艾斯派加路（Aleix Espargaro），「大E」衝出碎石緩衝區後繼續作賽，昆達拿路其後進入維修站後重返賽道。

昆達拿路入5號彎時失控，同時撞向旁邊的艾斯派加路。（Twitter截圖）

豈料3圈後，一不離二，昆達拿路再度在5號彎出意外，戰車入彎時失控，把他拋手車外，最終無奈退賽，亦是今季首度未能完成賽事。

A bruising day for the World Champion! 💥 @FabioQ20's Assen double came in a very different form! 😮 #DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/OxCFC59cxO — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 26, 2022

「大E」被撞後，一度跌至第15位，但他未有放棄，急起直進，末段收復失地，更在最後一隻雙連彎，精彩地連過兩名車手，結果以第4位衝線，並與昆達拿路的距離收窄至21分。

Ladies and gentlemen, the overtake of the season! 😲



That move from @AleixEspargaro in the last corner is just unreal! 💯#DutchGP 🇳🇱 pic.twitter.com/Bz3ClyNp8u — MotoGP™🏁 (@MotoGP) June 26, 2022

昆達拿路兩度在5號彎「中伏」，賽後直言這個失誤相當愚蠢，「我從起步開始便推得太盡，我犯了一個新人級的失誤，真是非常愚蠢。」

「錯就要認，打就企定」，昆達拿路賽後直接前往「大E」的車房，為失誤致歉，並指若不是自己犯錯，「大E」應該是今站的冠軍。縱然二人在爭奪總冠軍，依然鬥得君子，艾斯派加路力撐對手並非一個不擇手段的車手，亦理解昆達拿路當時的決定。

昆達拿路今季首度未能完成賽事。（美聯社）

更多MotoGP相關報道：