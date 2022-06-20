F1．加拿大站｜咸美頓克服背痛再踏頒獎台　「我返老還童了」

「個背脊痛到就殺死我」，咸美頓在阿塞拜疆站如此向車隊投訴，看到37歲的他吃力地離開戰車，不禁令人擔心「咸爵爺」的狀況。

相隔一周，咸美頓如常上陣戰加拿大站，不單止沒有受背痛的影響，更在今站以第3位衝線，再度登上頒獎台。過往奪冠猶如「食生菜」的咸美頓，即使今站只是摘季，他依然感到心滿意足。



平治車手咸美頓（Lewis Hamilton）上周出戰阿塞拜疆站，飽受戰車「海豚跳」（Porpoising）問題所困擾，30有7的咸美頓卻「叔叔不行了」，在賽事期間直接投訴「背脊好痛」，賽後離開戰車時顯得十分吃力，花了一段時間才能離開。「咸爵爺」坦言該站是生涯最難頂的一場賽事。

咸美頓幾經辛苦離開戰車，高舉姆指示意沒有問題。（Facebook截圖）

看到咸美頓如此辛苦，不禁令人擔心他能否出戰加拿大站。第4位起步的「咸爵爺」，隨後進佔三甲，結果以第3名衝線登上頒獎台。

咸美頓以往是頒獎台常客，曾經贏得103個分站冠軍，如今9站僅兩度開香檳，物以罕為貴，他依然感到無比高興，「老實講，這個季軍得來不易，所以我好開心。我們車隊今年面對很大的挑戰，縱然如此，車隊上下沒有放棄，並得到這成績，這是所有人努力得來的回報。」開季一度淪為中游的平治，如今逐漸收窄與法拉利的距離，咸美頓承認現時更未追到「躍馬」，但對車隊注下強心針。

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咸美頓今季僅第2次登上頒獎台，但他依然感到無比高興。（Getty Images）

咸美頓的舊隊友畢頓（Jenson Button）當然有關心他背部的問題，或許因為再踏上頒獎台的關係，咸美頓痛意全消，「我的背部沒有太大問題，我的感覺年輕了很多。」

咸美頓三甲衝線，笑逐顏開。（Getty Images）

加拿大站前10名：

冠軍：韋斯達賓

亞軍：辛斯

季軍：咸美頓

第4位：佐治羅素

第5位：陸克萊

第6位：奧干

第7位：保達斯

第8位：周冠宇

第9位：艾朗素

第10位：史杜爾



今季F1全季賽程：

F1今季全季賽程（01美術製圖）

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