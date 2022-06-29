英超︱坦赫格重推「費格遜規例」　戰術原因草長都有講究

新官上任三把火，曼聯新領隊坦赫格重推一條費格遜時期的隊規，要求球員更早抵達訓練基地；而他跟教練團成員也以身作則，希望提高麾下紀律性。



曼聯周一（27日）正式開操，也是新領隊坦赫格的首課操練。早前已有英媒引述消息指，隊內更衣室氣氛充滿活力，人人都渴望參與操練。

《曼徹斯特晚報》再透露，重視球員紀律的坦赫格首日練習便向球員施下馬威，改變了一項隊規——要求球員從昨日（28日）起，每早必須在9時前抵達卡靈頓訓練基地。

而這項規定，據指在費格遜領軍時一直沿用，但之後卻無以為繼，在上任領隊蘇斯克查帶隊期間，這位挪威教頭便容許球員直至早上10時才現身。

坦赫格重推一條費格遜時期的隊規。（Getty Images）

現時隨曼聯大軍操練的包括迪基亞、湯希頓、菲爾鍾斯、班頓威廉斯、勞基梳爾、雲迪碧克、安東尼馬迪爾、查頓辛祖、雲比沙卡等；C朗拿度、般奴費南迪斯等有參與國際賽的球員，則尚未歸隊。

值得一提，曼聯首課練習前，紅魔球員便是分批於9時30分與11時30分抵達基地；相反，坦赫格早在8時左右就到埗，助教麥卡倫甚至再提前15分鐘，教練團可說是以身作則。

曼聯大軍展開季前訓練。（Getty Images）

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其實這已非坦赫格第一次「參考」費格遜領軍作風，他曾要求球員匯報放假行程，掌握其一舉一動；也下令大軍練習後必須一起進餐及交流，被指甚有費格遜的影子，有助樹立威嚴。

另外，英媒也指出，坦赫格對草地質素也十分執著，要求場地職員確保草長15毫米，不可多也不可少，好讓球員盡快適應球速，執行他多傳球的戰術。