英超︱坦赫格加強曼聯傳球訓練　耐心指導小將感動球迷：睇到我喊

曼聯新帥坦赫格上任後加強球員傳球訓練，過程中十分有耐性，不斷提點及鼓勵球員，獲球迷力讚，對新季抱有期望。



曼聯由新帥坦赫格執掌後，今周正式展開訓練，外界對訓練內容、坦帥指導風格、球隊氣氛等都十分關注。有指坦赫格訓練後會跟球員聊天，令更衣室充滿活力；他也重推一條費格遜時期的隊規，提高麾下紀律性。

坦赫格十分重視球員的傳球技術。（Getty Images）

而更多紅魔操練的片段也接連曝光，向來重視傳球技術及速度的坦帥，連基地草長都有講究，因此也加強了這方面的練習。

從網上短片所見，坦帥要求球員不斷走位跑動，再利用第一時間傳球配合進攻。他眼見球員傳球力度不足，特別提點球員要加快節奏；過程中又鼓勵球員繼續努力，並讚賞他們做得漂亮。

有網民找到了一段坦帥帶領阿積士時、同一訓練的影片，可見球員傳球速度跟流暢度十分高，猶如曼聯的「兩倍速」，證明兩隊仍有一段差距。

不過，由於曼聯球星如C朗、般奴費南迪斯等仍未歸隊，是次訓練以年青球員為主，水平難免較低；另一片段顯示，坦帥依然很有耐性，指手劃腳向球員詳細講解傳球時的每一下動作。

Erik ten Hag's passing drills



Name two United players who will:

• 𝘀𝘁𝗿𝘂𝗴𝗴𝗹𝗲

• 𝘀𝗵𝗶𝗻𝗲



pic.twitter.com/8vKacCfADq — 𝘾𝙖𝙣𝙩𝙤𝙣𝙖 𝘾𝙤𝙡𝙡𝙖𝙧𝙨 - aka Larry 🇺🇦 (@Cantona_Collars) June 3, 2022

不少外國球迷看過片段之後，紛紛留言，對坦帥抱有很大期望。有人聲稱自己看得感動落淚：「終於有人認真教波了，而不是只談踢法。」又認為已一段時間沒看過如此有活力的曼聯，「我們開始像個球會了」，並笑指「傳球次數已經比上季多。」