溫網｜榮登史上最強發球機器！伊斯拿破ACES波紀錄卻直落3盤落敗

37歲美國「發球機器」伊斯拿（John Isner）破世界紀錄！在昨日的溫網第3圈，雖然他直落3盤被意大利球手冼拿（Jannik Sinner）淘汰，但他一場開出24球ACES波（發球直接得分），以總數13748球ACES波刷新世界紀錄。



2.08米高的伊斯拿在這場比賽開出第5球ACES波，便以職業生涯13729球超越克羅地亞球手卡奴域（Ivo Karlovic），登上史上在ATP比賽開出ACES波最多的球手。最終，伊斯拿這場開出24球，將紀錄增加至13748球。

美國老將伊斯拿以發球強勁見稱。（Getty Images）

然而，發球強不代表贏到波，伊斯拿在這場溫網第3圈以4：6、6：7及3：6直落3盤不敵冼拿出局。他說：「我以這個紀錄為自豪！我真的很希望可以在贏波中破紀錄，但能夠在溫網打破ACES波紀錄，感覺也非常特別。」

伊斯拿破紀錄一役卻輸波，有點美中不足。（Getty Images）

伊斯拿在2007年開始參加職業比賽，他透露破紀錄的最大原因，他說：「這要歸功於我的職業態度，令我長時間保持到身體健康，令我有足夠機會在場上開ACES波。這是一件幾值得驕傲的事，雖然我沒有想太多，但這個紀錄真的幾有型！」

伊斯拿高逾2米，在球場上像巨人。（Getty Images）

在今場比賽前，伊斯拿都有談及這個紀錄，他說：「我希望繼續加上去，保持總數上升。我不知未來會不會有人打破，我可能保持一段長時間。」伊斯拿今年已經開出653球ACES波，是今年最多ACES波的球手。他有7個球季單季ACES波超過1000球，其中他的職業ACES波巔峰是2015年，他那年打出1260球。

在ATP歷史ACES波榜上，排在伊斯拿身後的13728球的卡奴域，而排第3的是11478球的費達拿；只有他們3人的ACES波超過11000球。