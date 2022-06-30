意甲｜盧卡古如願回歸國際米蘭笑開懷　中國班主親自總部歡迎

「同返屋企一樣！」盧卡古如願離開車路士，以借將身份返回國際米蘭。這名比利時球星笑開懷，國米班主張康陽更親自接待盧卡古。



盧卡古（Romelu Lukaku）上年夏天返回車路士，然而不消半年便傳出他想離隊，如今終於得償所願，車路士與國際米蘭達成共識，盧卡古以借將身份返回意甲。

根據《天空體育》消息，國米支付690萬鎊的借用費並支付盧卡古全季的薪金，一旦國米來季捧走聯賽冠軍，需要再付350萬鎊的獎金。盧卡古為了離隊亦有犧牲，年薪由1000萬鎊減至700萬鎊。

盧卡古勢回國際米蘭勁感動 忠實球迷對一事仍耿耿於懷

盧卡古為返國際米蘭不惜一切 中國班主加入談判成關鍵

盧卡古不惜減薪，亦要離開車路士。（資料圖片／Getty Images）

「扭計」半年，盧卡古如願「鬆人」，重回英雄地米蘭，這名比利時球星當然高興，當他抵達米蘭機場時，接過一條國際米蘭頸巾，並展露開懷笑容。縱然國米的忠實擁躉早前表明，不會特意歡迎盧卡古，因為他有「背叛」的前科，但依然有球迷在意大利奧委會總部外守候，盧卡古亦熱情地向球迷揮手示意。

國際米蘭班主張康陽加入談判，才促成盧卡古「回家」，這名中國班主親自在總部歡迎盧卡古，並以「大佬」（Big Boss）稱呼對方，如今再度回歸國米，感覺就像回到3年前一樣，同時向班主承諾爭取更多入球。

盧卡古與國際米蘭班主張康揚合照。（國米Twitter截圖）

縱然上季返回英超，但盧卡古的心從未離開，他接受國際米蘭官方訪問時，直言感覺就像「返屋企」，「由我第一日來到米蘭，不論球迷及及隊友也對我十分好，幫助我不少，我與家人在米蘭過得十分開心，如今就像回家一樣，我感到十分高興。即使我上年離開意大利時，我的家人也留在米蘭，而這段時間我亦與國米隊友及教練保持聯絡。」

國際米蘭對盧卡古的意義重大，他向一眾球迷承諾，他將會用盡所有努力回報球隊，希望比上一次效力有更佳的表現，贏得更多獎盃。盧卡古來季將穿上90號球衣。

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