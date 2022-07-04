安永佳出騷不忘宣傳港足　承諾將足球放首位　黃威有意做模特兒

港足前鋒安永佳跟中場黃威周一（4日）出席戶外運動裝備品牌宣傳活動，獲體育及娛樂版爭相採訪。安永佳希望能藉此為香港足球帶來更多曝光率，吸引投資。



港足在亞洲盃外圍賽取得佳績，自1968年後再闖決賽周，引起關注；當中被媒體冠以「港版C朗」之稱的前鋒安永佳，更成為廣告商寵兒。

安永佳今夥拍港足中場黃威，於時代廣場出席戶外運動裝備品牌的新產品發布會，獲數十名傳媒爭相採訪。這位已慢慢習慣在鏡頭前騷肌肉的靚仔，受訪時也十分「識做」，坦言對現身宣傳活動感到興奮，並向品牌「示愛」。

不過，他笑言「港版C朗」的封號令自己有些壓力，「C朗總是在入球，但別人如何說我都接受，最重要是保持真我。」

港足前鋒安永佳（右）跟黃威一起出席宣傳活動。（袁志浩攝）

其實在去年6月，安永佳才首度入選大港腳決選名單，於世界盃外圍賽中第一次為港足上陣，那時他雖然球圈略有名氣，在大眾眼中卻仍寂寂無名。然而一年轉眼過去，他卻是人氣高企的球星，甚至引來娛樂版關注。

「在足球世界，當你創下歷史，這些事就會發生；尤其是在香港這樣細小的地方，可能突然做英雄。但其實過去12個月，球季取消、沒有訓練跟比賽，球員都過得不容易，有很多時間，我都在維園獨自練習，慶幸能以眼前的成就完結這一季。」安永佳道。

安永佳因俊俏面貌廣受關注。（袁志浩攝）

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這位25歲的混血兒沒有只把商業活動視作個人工作，倒希望盡一分力，為香港足球吸引多一點注意，帶來更多機會。「我們證明了香港足球比想像中好，這裏有人才，有質素，希望大家一起努力，也有多一點投資者，攜手跟香港足球踏出下一步。」

安永佳除了感激球迷支持，也承諾自己仍會將足球放於第一位，「商業活動永不會影響訓練，足球總是優先的，我仍需要每日辛苦訓練，成為更好的球員。」有份入圍港足出戰東亞錦標賽初選名單的他，期望屆時能取得入球「這是我第一次參賽，希望能擊敗一支亞洲強隊吧。Why not?」

安永佳大方跟店舖職員合照。（張倩儀攝）

至於首度出席商業活動的黃威，坦言拍攝宣傳照有點不習慣，自嘲動作生硬；面對眾多傳媒追訪，也略顯緊張，「平時都是（跟體育記者）做訪問，今次多了其他版，可能角度不是全部圍繞足球，我會不太懂應對。唯有準備『爆肚』，把最真摰的一面帶給大家。」

對於在社交網絡上多了關注，黃威直言因得到認同而感鼓舞。29歲的他又稱自己年紀不小，有意接觸更多不同範疇的工作，包括模特兒等，好讓未來可選擇更多出路。

黃威笑言因首次出席商業活動而感到緊張。（袁志浩攝）

不過，黃威現時仍會先專注在足球發展，盛傳下季加盟理文的他，指一切消息仍待新球會公布，惟透露新球會十分支持球員代表香港隊出賽。

他本人也不怕累，希望繼續參與7月中在日本舉行的東亞錦標賽，「攰才是好事。香港的比賽密度較外國低很多，自己其實很享受在短時間內踢很多比賽，這有助進步。」