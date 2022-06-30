亞協盃︱東方輕取臺南錄兩連勝　球會史上首晉級　九月戰跨區四強

亞協盃J組煞科戰，香港代表東方龍獅憑孫銘謙停賽復出下射入其亞洲賽首球，以3：1擊敗臺南市FC，取得兩連勝，並以小組首名出線淘汰賽階段。

這也是東方球會史上第一次在亞協盃分組賽脫穎而出，球隊將於9月初參加跨區四強。



東方今場只要不敗就可出線，守門員葉鴻輝傷癒重返正選，停賽復出的孫銘謙則取代上場表現可人的小將馬希偉。外援方面，東方繼續起用巴杜姆、米基爾、馬高斯與吉爾吉斯國腳高素巴耶夫；林恩許跟受傷的李嘉耀則再次不入大軍名單。

至於由香港教練郭嘉諾帶領的臺南，正選中華人球員有5個變動，甚至包括門將位置；球隊鋒線依舊派出外援安以恩，配搭曾攻破理文大門的馬可。

葉鴻輝（後排右一）跟孫銘謙（前排右二）兩位港隊成員今場重返正選。（東方提供）

武里南體育場一周內進行第三戰，加上當地曾下大雨，直播鏡頭所見球場突起的草頭頗多。東方首戰後有6日時間休息，也掌握出線主動權，開賽初段並不急於進攻；臺南先有姚克錡「冷箭」省中人出界，游家煌禁區內轉身抽射亦高出。

東方17分鐘先開紀錄，梁冠聰左路回後，費蘭度第一時間左腳斬中，米基爾飛頂彈地波破網成1：0。5分鐘後，梁冠聰右路開出內彎罰球，高素巴耶夫衝頂稍稍改變方向，被門將李冠霈出迎封位擋出。

米基爾頭槌破門，助東方領先。（東方提供）

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換邊後僅5分鐘，孫銘謙把握對方門將犯錯，冷靜扣過守衛後再射入空門，拋開優勢至兩球。巴杜姆其後曾撞射入網，惟越位在先；60分鐘，臺南前鋒安以恩在3名東方後衛包夾下，憑一己之力殺出重圍，再輕鬆扭過葉鴻輝射入，追至1：2。

73分鐘，朱偉鈞12碼點附近起腳省中人，巴杜姆衝前補中得手，結果東方贏3：1，以小組首名出線；這也是東方第三次參與亞協盃（2009、2021、2022年）以來，首度晉身賽事淘汰賽階段。

孫銘謙取得其首個亞洲賽入球。（東方提供）

東方出線後會於9月6或7日出戰亞協盃跨區四強，潛在對手包括「南亞區冠軍」印度球隊ATK莫亨巴根（D組首名）、中亞及東南亞區冠軍；4隊經抽籤後會踢一場過淘汰賽，爭入總決賽，與西亞區球隊決出最終盟主，惟比賽地點未定。

主教練盧比度賽後坦言，球員在今年經歷了多個難關，包括聯賽腰斬、疫情下需分批到沙灘練習維持狀態等，相信大家內心都曾經十分掙扎，「他們所做的一切都不容易，所以球員值得晉級，我為他們而驕傲。」

他透露，球會暫未為跨區四強的比賽而部署，有待東方體育會副主席游永強從法國返港後再作決定。然而他也指出，林恩許跟李嘉耀都即將約滿離隊，並感謝兩人對球隊的付出。