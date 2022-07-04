F1．英國站｜先撞隊友再累韋斯達賓失冠　日本車手公開道歉

F1英國銀石站期間事故不斷，周冠宇的恐怖炒車成為焦點，幸他最後無恙。

另一來自亞洲的車手、日本小將角田裕毅雖然在首圈意外中逃過退賽命運，之後卻自己犯下大錯，不僅直接導致隊友退賽，更連同屬紅牛體糸的主力韋斯達賓，也遭他連累。



第二年出戰F1的角田裕毅，今季初段表現大有改進，首10輪賽事曾在排位賽曾3次擊敗隊友加斯利（Pierre Gasly），火爆脾氣似乎也大有改善。不過繼上一站加拿大站換胎後出Pit自炒，今站又犯大錯。

角田裕毅今季初表現有所改善。（Getty Images）

角田在首圈的多重炒車中也是受害者，第13位起步的他一開始便墮後，然後遭前方失控打轉的威廉士戰車（艾邦）波及，失去前翼及爆胎，幸紅旗令車隊可及時完成維修，令他可繼續作賽。賽事重新開始，他與隊友加斯利都有不俗的起步，未幾兩部艾法托利戰車分列第7和第8位，加斯利在前、角田在後。

由於艾法托利今站兩部戰車分別起用不同設定，加斯利的戰車較有利濕地戰，角田戰車則是乾地設定，受惠於賽道環境之下，他一直緊隨隊友身後，兩人圈速相約。角田未幾向隊友進攻但無果。

兩部艾法托利戰車早段都在前10名內。（Getty Images）

到了第10圈，角田再嘗試爬頭，先在大直路以減阻系統（DRS）進攻，惟直路尾入彎時將加斯利逼出賽道外，加斯利最終仍留在前方；第11圈，角田再在起終點的大直路以DRS進攻，但入一號彎時卻剎掣不及、尾胎鎖死再打轉，結果碰到加斯利的車尾，兩部車猶如「雙人跳水」般一同滑出賽道，場面搞笑。

但車隊可笑不出，因着角田的魯莽，兩部車一同由得分區跌落隊尾，加斯利的尾翼也被角田撞爛，遭賽會出示橙黑旗示意必需入站維修，但尾翼已破損至無法修好，他終退賽收場；角田也因撞上隊友而遭賽會加罰5秒，至於將對方逼出賽道一事，賽會則認為毋需調查，最終角田包尾完賽。

加斯利無奈退賽。（Getty Images）

禍不單行的是，角田撞破加斯利尾翼後，在賽道遺下了好些碎片，而下一個圈，韋斯達賓正是途經該處輾過碎片後，戰車便開始失去速度，本來領先的他節節敗退，最終只能以第7名完賽。

韋斯達賓（中）戰車因遺在賽道上的艾法托利碎片而受損，無法爭冠。（美聯社）

賽後，紅牛車隊領隊漢拿向傳媒表示，在韋斯達賓的車隊發現了艾法托利戰車的碎片，碎片破壞了「韋少」戰車的車底，導致他失去近20%下壓力，大大影響速度，媒體報道指，當時漢拿「向傳媒展示了一幀照片，照片中的韋斯達賓笑拿着艾法托利戰車的碎片，向着鏡頭笑。」艾法托利的身份是紅牛車隊的「姊妹隊」、也被視作其「B隊」，今次卻直接導致紅牛主將失去冠軍，無疑闖下大禍。

韋斯達賓本來成功爬辛斯頭取得領先，未料遭姊妹車隊的碎片影響而失去速度。（Getty Images）

角田裕毅最終向艾法托利車隊及隊友道歉，在Instagram即時動態寫道：「首先，很慶幸周冠宇和艾邦沒事。對於與加斯利的碰撞，我想向車隊、車廠的人們和車迷道歉，特別是向加斯利道歉。那完全是我的錯。我會在奧地利做得更好的。」