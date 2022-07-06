塞拉利昂聯賽出現驚人賽果　半場轟入93球　足總懷疑有人打假波

一場90分鐘的足球比賽，可以最多出現幾多個入球？

為了爭奪升班資格，兩場塞拉利昂次級聯賽出現誇張賽果，一場是95：0，另一場是91：1！更令人難以置信的是，兩場上半場的入球都不超過10球，但換邊後突然入球大爆發。塞拉利昂足總已經取消了這場比賽的賽果，正調查有沒有人打假波。



國為塞拉利昂國家隊對伊朗的比賽，爭議賽果與相中人無關。（資料圖片/Getty Images）

這兩場比賽分別是卡康拿流浪者（Kahunla Rangers）以95：0大勝盧比布聯（Lumbebu United）以及海灣隊（Gulf FC）以91：1贏高基馬黎巴嫩（Koquima Lebanon）。踢完上半場時，這兩場的比數分別只是2：0及7：1。換言之，在卡康拿流浪者那場比賽，下半場45分鐘竟然出現了93個入球，平均一分鐘入兩球，簡直不可思議！至於另一場，海灣隊在換邊後亦入了84球。

由於懷疑有人操控賽果，這兩場比賽結果都被取消，塞拉利昂足總表示正調查事件。足總主席布利馬（Thomas Daddy Brima）說：「見到這種尷尬的局面，我們不能袖手旁觀。我們馬上展開調查，將違規的人繩之以法。所有違規的人會按足總規例處理，並會移交國家的反貪腐部門。」塞拉利昂足總表示對打假波零容忍，會調查4隊的職球員、兩場比賽的球證以及當地分區足總。

究竟45分鐘可以入到幾多個入球？爭議賽果與相中人無關。（資料圖片/Getty Images）

這是塞拉利昂的次級聯賽最後一輪，卡康拿流浪者及海灣隊賽前同分，正爭奪一個升上頂級聯賽的資格。兩場比賽同時舉行，若果最後兩隊分數一樣，得失球較多的球隊將可升班。相信是這個原因，令到兩隊下半場製造了令人難以置信的入球。值得一提的是，海灣隊那場的球證拒絕執法下半場，要由另一裁判代替。

就這次懷疑假波事件，幾間涉事球會各有回應，內容方向卻大不同。炒對手95：0的卡康拿流浪者，行政總裁卡迪爾（Eric Kaitell）向球迷道歉，他說：「為我的球隊卡康拿流浪者踢出這樣奇怪的賽果，我向全國乃至全球的球迷道歉。我堅定反對這種欠缺體育精神的行為。」卡迪爾會成立委員會，調查球會內部，嚴正處理。

盧比布聯吞了95隻光蛋，總經理查洛（Mohamed Jan Saeid Jalloh）強調自己沒有打假波，他：「我不知道有沒有操控賽果，但我不能為其他人作擔保。」他要求當局調查清楚，懲罰違規之人。

被炒1：91的高基馬黎巴嫩，球會主席董卡拉（Mohamed Lanfia Tunkara）竟然以為這場是娛樂球迷的表演賽。他表示，球會職員及球員告訴他，這場不是聯賽，而且一場社區表演賽，當中有高基馬的球員參加，為了娛樂買票入場的觀眾。