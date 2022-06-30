足球熱話︱沙拿與韋拿杜姆撐枱腳惹遐想 邊個撬邊個過檔？
撰文：吳慕兒
出版：更新：
沙迪奧文尼轉投拜仁慕尼黑後，利物浦另一射手沙拿頓成焦點。外界盛傳紅軍拒絕為他打破薪酬架構，標價6000萬英鎊有意將他出售套現。
另一邊廂，上季轉投巴黎聖日耳門後不獲重用的荷蘭中場韋拿杜姆，被傳或外借回利物浦。此時此刻，傳聞中的兩大主角，卻在度假聖地一起撐枱腳，惹來球迷無限遐想。
韋拿杜姆在Twitter上載兩張二人在浪漫燈光下談心的合照，他在帖文中稱：「無可否認，實在很想念與埃及之王的這些對話。」沙拿也選擇了其中一張放上Twitter，他只有簡單的一個字：「懷念（Reminiscing）」。
這張溫馨照片，引來網民猜想：到底是沙拿叫韋拿杜姆重返紅軍，還是荷蘭人為PSG當說客？
沙拿在利物浦的頭號老友，當然是已離隊的克羅地亞中堅洛夫蘭，他與共事四年的韋拿杜姆，同樣交情非淺，更趁着度假期間相約共聚。
然而相信他們擔當球會說客的機會不高，皆因利物浦外借韋拿杜姆的消息，已證明並非事實。至於沙拿方面，他仍傾向留隊，惟球會無意滿足他的40萬英鎊周薪要求。無論是今年夏天或待至明年約滿，目前看來他離隊的機會頗大。即使如此，PSG擁有麥巴比、尼馬和美斯，前鋒線已有人滿之患，暫未有消息他們希望羅致沙拿。
英超熱話｜英名宿分析文尼離利物浦三大原因 竟與沙拿高普有關英超轉會｜沙拿無緣高薪續約留利物浦 索價6000萬鎊幫補轉會支出足球轉會｜沙拿勢步文尼後塵明年離隊 利物浦無法答應加薪要求英超金靴沙拿分享KEEP FIT飲食習慣 嬌妻不滿屋企器材多到似醫院【足球轉會】PSG截劫成功簽韋拿杜姆 高普：你是利物浦永遠傳奇英超轉會｜李察利臣同意加盟熱刺 愛華頓財政有壓力加速完成交易足球轉會︱巴塞擬再出手買利雲度夫斯基 拜仁轉會費企硬又要再等英超轉會︱車路士爆冷搶贏拉芬夏 老闆出馬史達寧快將到手足球轉會｜紐卡素追逐半年簽得頭號目標 荷蘭小國腳中堅加盟足球轉會｜利物浦宣布南野拓實離隊 高普百感交集送別功臣轉會情報｜曼聯首簽竟非迪莊！出手搶購左閘 已跟飛燕諾達成協議轉會情報｜曼聯與巴塞同意迪莊基本轉會費 仍要商討表現相關費用足球轉會｜前曼城隊長費蘭甸奴榮歸故里 事隔17年重返巴西母會足球轉會｜韋斯咸買斷PSG人球龍門 邀請連格自由身加盟