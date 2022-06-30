足球熱話︱沙拿與韋拿杜姆撐枱腳惹遐想　邊個撬邊個過檔？

沙迪奧文尼轉投拜仁慕尼黑後，利物浦另一射手沙拿頓成焦點。外界盛傳紅軍拒絕為他打破薪酬架構，標價6000萬英鎊有意將他出售套現。

另一邊廂，上季轉投巴黎聖日耳門後不獲重用的荷蘭中場韋拿杜姆，被傳或外借回利物浦。此時此刻，傳聞中的兩大主角，卻在度假聖地一起撐枱腳，惹來球迷無限遐想。



韋拿杜姆在Twitter上載兩張二人在浪漫燈光下談心的合照，他在帖文中稱：「無可否認，實在很想念與埃及之王的這些對話。」沙拿也選擇了其中一張放上Twitter，他只有簡單的一個字：「懷念（Reminiscing）」。

這張溫馨照片，引來網民猜想：到底是沙拿叫韋拿杜姆重返紅軍，還是荷蘭人為PSG當說客？

沙拿與韋拿杜姆昔日一起在利物浦的日子。（Getty Images）

沙拿在利物浦的頭號老友，當然是已離隊的克羅地亞中堅洛夫蘭，他與共事四年的韋拿杜姆，同樣交情非淺，更趁着度假期間相約共聚。

然而相信他們擔當球會說客的機會不高，皆因利物浦外借韋拿杜姆的消息，已證明並非事實。至於沙拿方面，他仍傾向留隊，惟球會無意滿足他的40萬英鎊周薪要求。無論是今年夏天或待至明年約滿，目前看來他離隊的機會頗大。即使如此，PSG擁有麥巴比、尼馬和美斯，前鋒線已有人滿之患，暫未有消息他們希望羅致沙拿。