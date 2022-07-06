轉會熱話｜吉田麻也認證記者神通廣大　「呢樣連我老婆都唔知」

足球記者羅曼奴（Fabrizio Romano）的轉會消息又快又準，素有口碑，收風之強就連球員也震驚。他日前透露，日本隊長吉田麻也將以自由身加盟史浩克04，並拒絕了特拉布宗的邀請。吉田麻也驚嘆羅曼奴太不可思議，因為連他的妻子也不知特拉布宗的事。



重返德甲的史浩克04昨日宣布，與33歲日本中堅吉田麻也簽約一年，並附帶多一年的續約選項。這位日本隊長與森多利亞約滿，今夏以自由身轉會。他說：「很高興有機會穿上史浩克的球衣，我期待與隊友、教練及球迷見面及認識。很多年前，我有來過這裏看比賽，當時內田篤人為球隊踢右閘，而且我一直都有留意德甲，對這個聯賽很有興趣。故此，我很開心可以成為一份子。」

史浩克04昨日宣布吉田麻也以自由身加盟。（史浩克04官網）

吉田麻也的日本師弟兼後防拍檔板倉滉上季被外借到史浩克，表現理想，幫助球隊升班，他今夏正式轉到另一間德甲球會慕遜加柏。至於吉田麻也的前國家隊隊友內田篤人就在2010至2017年間效力史浩克。

吉田麻也是日本國家隊隊長。（Getty Images）

在史浩克官方宣布吉田麻也加盟前，足球記者羅曼奴在早一日已經在Twitter透露了這個消息，還指吉田麻也拒絕了多間球會的邀請，包括土耳其的特拉布宗。吉田麻也其後轉發了羅曼奴這則帖文，並留言：「這個人真是不可思議……就連我妻子都不知特拉布宗的事。我知道，我沒有告訴太太。」他還加上震驚樣子的表情符號。羅曼奴接着回覆吉田麻也：「多謝老友……好好享受史浩克的時光！」