溫網｜祖高域靠「洗手間暫停」逆轉形勢　雄鷹展翅慶祝反手靚波

溫網男單8強，頭號種子祖高域差點就不敵意大利小將冼拿（Jannik Sinner）出局。在落後兩盤之下，祖高域連贏3盤，總共花了超過3個半小時，以3：2反勝冼拿晉級準決賽。祖高域賽後表示，洗手間暫停是他逆轉形勢的關鍵。



祖高域這場面對20歲的冼拿，入局較慢，頭兩盤愈打愈差，連輸兩盤5：7及2：6，形勢危急，再輸多一盤就出局。在這個時候，祖高域要求了一個「洗手間暫停」。

「在頭兩盤，他是發揮較好的球手，但我去了一個洗手間暫停，在鏡子前激勵了自己一番。」祖高域賽後笑道：「這是真的，有時是需要這些說話。洗手間暫停是轉捩點。」

在男單8強，祖高域打逆境波，先落後兩盤。（Getty Images）

「只是一番鼓勵自己的說話，一番積極正面的說話。當你陷於消極及沮喪的時候，真的可以幫到你。」

「不是一定有用，我不保證有用，但覺得自己需要一些改變。我打得不好，在場上感覺不對勁，我完全被冼拿控制。」

「內心的戰鬥往往比你場上場下的戰鬥更重要。嘗試打贏內心的戰爭，這是一次巨大的挑戰。當你做得的話，我認為外面世界的戰鬥都能贏得到。我一直相信自己可以逆轉形勢。」

祖高域落後兩盤下反勝3：2晉級。（Getty Images）

從洗手間出來後，祖高域平反敗局，逆轉形勢，連贏6：3、6：2及6：2，以盤數3：2反勝冼拿，闖入溫網4強，將面對9號種子的英國球手諾里（Cameron Norrie）。

在第5盤，祖高域打出一板精彩的反手斜線，當時第7局，屬於冼拿的發球局。冼拿發球刁鑽又夠勁度，祖高域勉強救到，之後冼拿馬上打向另一邊對角，要祖高域疲於奔命。以為祖高域陷於被動？他打出一板反手斜線，令冼拿只能目送網球落地。

【祖高域超靚反手】

this Novak Djokovic shot 😱



pic.twitter.com/FllzIHxfge — Billy Heyen (@BillyHeyen) July 5, 2022

祖高域贏得這一分後，伏在地上，以手為翼，做出飛翔的姿勢慶祝。他賽後在社交網站分享了這個慶祝動作的短片。

祖高域扮雄鷹展翅慶祝。（Getty Images）

祖高域在溫網累積26連勝，第11次打入溫網4強。自從2017年8強出局後，祖高域由2018年起於溫網未嘗敗績。

「多謝大滿貫是三盤兩勝，令我有機會反勝。」這位塞爾維亞球手說：「或者是經驗，或者是洗手間暫停，或者是所有東西加起來，但總之我很開心能夠晉級。」