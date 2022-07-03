溫網︱華裔法國新星51分鐘擊沉英國希望　一姐施安迪37場連勝告終

溫布頓網球錦標賽女單賽事第三圈頻頻爆出驚喜賽果，「一姐」施安迪（Iga Swiatek）被法國球手歌妮（Alizé Cornet）淘汰出局，37場連勝紀錄告終。

首圈擊敗7屆冠軍莎蓮娜威廉絲的法國華裔新星陳哈莫妮（Harmony Tan），再有神勇表現，僅花51分鐘便輕取英國希望姬蒂包奧達（Katie Boulter），令世界排名已跌至121位的希花屈臣（Heather Watson）成為英國女單僅存獨苗。



施安迪37場連勝在溫布頓第三圈告終。（Getty Images）

施安迪歷時135天的37場連勝紀錄，走到盡頭，比賽中失誤頻頻，她說因為「無法控制網球」，必須減慢速度，失去首盤後，第二盤嘗試加速，可惜不奏效。她以主動搶攻打法見稱，今仗卻處處受制對手歌妮，在場上變得被動，「突然改變打法並不容易，我有點困惑。」

相反32歲的老將歌妮今仗順風順水，以6：4、6：2直落兩盤擊敗施安迪，令她回想起8年前同在溫布頓一號場擊敗當時的世界排名第一球手莎蓮娜威廉絲，「我想起8年前在同一球場擊敗莎蓮娜，這球場真是我的福地。我是施安迪的球迷，她才華橫溢，是個奇妙的球手，同時是女子網球界的大使，今天能擊敗她實在是我的榮幸。」

陳哈莫妮勇闖溫網16強。（美聯社）

今屆賽事一大驚喜、24歲法國華裔新星陳哈莫妮（Harmony Tan）繼首圈擊敗「細威」，次圈挫賽事32號種子、西班牙球手蘇列比絲杜姆（Sara Sorribes Tormo）後，再有新傑作，她在第三圈僅花51分鐘，便以兩盤6：1輕取英國「前一姐」姬蒂包奧達（Katie Boulter）。

陳哈莫妮女單首圈擊敗莎蓮娜威廉絲後，原本還要出戰女子雙打賽事，她以「大腿受傷」為由退賽，惹來拍檔歌柏茨（Tamara Korpatsch）十分不滿，指摘她「要我在球場等到開波前一小時」，這位德國球手表示：「不能出戰我在大滿貫雙打賽事的第一戰，我非常傷心、失望，同時也很憤怒。」她更稱，「這對我真是十分不公平……我不應受到如此對待。」

曾被看淡的陳哈莫妮，終於在今屆溫網打出成績。（Getty Images）

Harmony在最後關頭退賽激嬲雙打拍檔，雙方失去和諧，不過專攻單打的決定，對她個人而言肯定沒有錯。首次參加溫網正賽便晉身16強，創下個人大滿貫最佳成績，她自己也感到出乎意料，「對我來說，首圈擊敗莎蓮娜是沒有可能的事，我不能相信。」輕取包奧達後，她笑說：「能夠留到第二個星期，已經夠我開心了。」

這位在法國出生的球手，網球之路相當崎嶇。父母分別是來自越南和柬埔寨的華僑，完成學業後，父母出售物業送她到美國Bollettieri Academy網球學院或瑞士名將軒芝絲母親Melanie Molitorova的家受訓，一家人為幫助女兒追逐網球手夢想作出犧牲。

「在我小時候他們告訴我，以我的打法，不能成為一位真正的好球手。那是對我一大打擊，在沒有任何幫助之下，真的很困難，尤其在財政方面。」幸好她身邊一位伯樂，改變一切，「有一個人相信我，我18歲的時候，遇上教練陶絲雅特（Nathalie Tauziat ）。」

「我們一起以我的打法努力，我想今天奏效了。」二人經過5年苦練，終獲得豐厚果實，曾在1998年溫布頓獲得女單亞軍的陶絲雅特，在觀眾席上見證愛徒在今屆贏完一場又一場。16強Harmony將遇上另一重大考驗，硬撼20號種子、美國球手安妮絲莫娃（Amanda Anisimova）。

英國「楊丞琳」拉度簡奴次圈出局後，曾為「英國一姐」的包奧達被視作晉級希望，可惜世界排名118位的她被陳哈莫妮擊敗，女單16強之中，只剩下世界排名已跌至121位的希花屈臣（Heather Watson）一位英國女將。