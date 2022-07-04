溫網｜黃澤林青年組首圈挫美國球手過關　發文感激球迷現場支持

港將黃澤林出戰溫布頓青年組男單首圈，直落兩盤力克美國球手晉級，先拔頭籌，今場的發球更成為致勝關鍵。



連奪兩座青年組男雙大滿貫錦標的黃澤林（Coleman），如今轉戰溫網，率先在男單首圈登場，與美國球手Jonah Braswell爭晉級。

黃澤林出戰溫網青年組。（Instagram截圖）

兩人首盤爭持激烈，力戰至「Tie Break」才分出勝負，黃澤林以細分7：4取勝，先拔頭籌。次盤戰況不如首盤，黃澤林早段已經打破對方發球局，結果以局數6：2再下一城，力戰91分鐘後，以直落兩盤淘汰對手晉級。黃澤林次圈將與9號種子﹑克羅地亞球手Dino Prizmic爭入8強。

黃澤林各盤分別交出6個「Aces」球，第一發球得分率高達85%，加上全場26個致勝球，成為今場的勝負分野。

黃澤林首圈先拔頭籌。（Instagram截圖）

黃澤林賽後更新社交網站，對晉級感到高興，直言是今年溫網的好開始，同時表示沒有想過不少球迷現場支持他，衷心感謝各人的支持，他會繼續向前衝。

黃澤林今日（4日）轉戰男雙，夥拍新拍檔﹑美國球手Michael Zheng，鬥3號種子組合爭晉級。

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