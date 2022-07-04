溫網｜黃澤林青年組首圈挫美國球手過關 發文感激球迷現場支持
撰文：趙子晉
出版：更新：
港將黃澤林出戰溫布頓青年組男單首圈，直落兩盤力克美國球手晉級，先拔頭籌，今場的發球更成為致勝關鍵。
連奪兩座青年組男雙大滿貫錦標的黃澤林（Coleman），如今轉戰溫網，率先在男單首圈登場，與美國球手Jonah Braswell爭晉級。
兩人首盤爭持激烈，力戰至「Tie Break」才分出勝負，黃澤林以細分7：4取勝，先拔頭籌。次盤戰況不如首盤，黃澤林早段已經打破對方發球局，結果以局數6：2再下一城，力戰91分鐘後，以直落兩盤淘汰對手晉級。黃澤林次圈將與9號種子﹑克羅地亞球手Dino Prizmic爭入8強。
黃澤林各盤分別交出6個「Aces」球，第一發球得分率高達85%，加上全場26個致勝球，成為今場的勝負分野。
黃澤林賽後更新社交網站，對晉級感到高興，直言是今年溫網的好開始，同時表示沒有想過不少球迷現場支持他，衷心感謝各人的支持，他會繼續向前衝。
黃澤林今日（4日）轉戰男雙，夥拍新拍檔﹑美國球手Michael Zheng，鬥3號種子組合爭晉級。
更多溫網相關報道：
溫布頓網球｜拿度為網前舉動向對手致歉 晉身16強稱打出今屆最佳溫布頓網球｜32歲歌妮重現球后殺手本色 施安迪爆冷第3圈止步溫網︱華裔法國新星51分鐘擊沉英國希望 一姐施安迪37場連勝告終溫布頓網球︱澳洲壞孩子與施斯柏斯激戰變罵戰 前雙打拍檔反目體育熱話｜英寵物保險提議溫布頓改用狗球僮 一原因證計劃不可行溫網｜榮登史上最強發球機器！伊斯拿破ACES波紀錄卻直落3盤落敗溫網｜Harmony贏細威後人紅是非多 雙打退賽拍檔怒轟後道歉溫布頓網球｜美國新星兩度擊出最快速發球 贏波稱似主場般受歡迎溫布頓網球｜碧咸尼馬師妹爆冷晉級 長腿美女成英國網壇新寵兒溫網｜「英國楊丞琳」次圈出局淡然面對 賽後霸氣回應展自信