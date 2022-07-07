足球熱話︱日職外援剔波倒掛一氣呵成 完美拋物線收死門將︱有片
撰文：袁志浩
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日職聯賽第20輪，由鹿島鹿角主場鬥大阪櫻花，尾段出現高難度金球，值得「一睇再睇」。
上半場兩隊都有犯錯，鹿島鹿角韓援金眠泰禁區內解圍回傳，角度太偏兼力度太大，皮球直飛入網變烏龍波。之後鹿島鹿角巴西外援亞瑟卡基頭槌攻門，大阪櫻花守門員金鎮鉉企正位置卻把皮球撲入網，兩隊半場踢成1：1。
下半場鹿島鹿角一度領先，卻被大阪櫻花連入兩球反超前，戰至89分鐘，卻上演全場最值得回味的一幕。
當時鹿島鹿角後場大腳踢前，鈴木優磨在對手力壓下頂前，入楔的愛華度史譚剛好殺到，他控前皮球再挑過守衛，雖然他已背對龍門，角度也十分窄，卻仍然施展倒掛。
皮球沒有一支箭般飛往龍門，反而呈拋物線飛往遠柱，金鎮鉉碎步回身也欲救無從，只能白白目睹皮球擦內柱入網。結果鹿島鹿角憑此高難度金球，逼和大阪櫻花3：3，搶得1分，賽後排聯賽榜第二位。
愛華度史譚的入球技驚四座，有網民豪言這會是日職全季最佳入球，甚至是史上最佳倒掛之一；又指應該直接向他頒發「普斯卡斯獎」（國際足協年度最佳入球獎）。
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