盧卡古借莎士比亞詩句向國米告白　「勿誤會我虛情假意」︱有片

國際米蘭近日上載一段影片宣傳射手盧卡古從車路士外借回歸，片中盧卡古借莎士比亞詩句，向球會及球迷表心跡。



29歲的比利時前鋒盧卡古，去年8月以9750萬鎊高價從國米加盟車路士，當時打破了球會紀錄轉會費，惟他上季在車路士過得不太如意，今夏欲離隊，有傳更寧願減薪，也希望重返英雄地國際米蘭。

最終盧卡古如願以償，外借藍黑軍團，惟部份忠實國米球迷仍對他離隊一事耿耿於懷，認為他「背叛」球會。盧卡古重返國米後已不時「賣口乖」，強調自己的心從未離開國米，加盟猶如「返屋企」一樣高興；又承諾用盡所有努力回報球隊。

盧卡古回歸國際米蘭後獲球迷迎接，他隨即熱情地揮手回應。（美聯社）

國米日前推出影片宣傳盧卡古「回歸」，更引用了著名作家莎士比亞的《十四行詩》中的第109首詩，期望藉此感動球迷、討回歡心。

這首詩中的不少內容都能對應盧卡古的行為，例如他當年滿心歡喜轉投車路士，現在卻又樂於重返國米，「即使與你分開時我顯得神采飛揚，但不要說我是虛情假意。」

盧卡古對重返國米感到十分高興，也希望球迷能原諒他過往的錯失。（國際米蘭官網）

又指盧卡古雖然曾經離開，卻視國米如自己的家，感情從來沒變，並向球迷道歉，「那是我愛的家，我曾經流浪，但我準時回來了，我帶了水洗淨身上的塵埃。」最後向國米跟球迷「告白」，表明心跡，「這無限的宇宙在我眼中都是虛幻，惟有你，我的玫瑰，是我的一切。」

影片全長約1分10秒，主要都是播放盧卡古「大頭」，配以旁白朗讀詩句，並穿插盧卡古昔日為國米比賽的畫面；最後以「我是盧卡古，我是國米」結束，不知道國米球迷看畢後收不收貨。