南美自由盃｜地獄黑仔王兩射失12碼成罪人　對手踩多腳送禮贈興

南美自由盃出現「地獄黑仔王」！效力小保加的賓尼迪圖（Darío Ismael Benedetto）在一場賽事內射失兩球12碼，連累球會輸波被淘汰。

更慘的是賓尼迪圖賽後更被對手哥連泰斯揶揄，向他送上一份「禮物」「贈興」。



南美自由盃16強由阿根廷小保加鬥巴西哥連泰斯，兩隊首回合踢成0：0，次回合由小保加主場出擊，卻猶如未「拜神」一樣。其中32歲前鋒、曾效力法甲馬賽的賓尼迪圖（Darío Ismael Benedetto），更是頭頭碰着黑。

賓尼迪圖今場十分黑仔。（Getty Images）

賓尼迪圖上半場已兩度錯失黃金機會，他先接應隊友右路傳中，在無人看管下面對大半個空門，第一時間撞射卻「撻Q」，皮球彈至數層樓高後出界。

直至32分鐘，哥連泰斯後衛爭頂時開踭批中小保加球員，球證經VAR介入下改判12碼。主射的賓尼迪圖踏前大力狂抽，皮球卻彈柱而出，隊友衝前補中又無功而還。此時賓尼迪圖先望望地下的草皮，似乎是受到影響，然後仰天喃喃自語，十分失望。

結果雙方一直互無紀錄，要用互射12碼分勝負。小保加在首四輪後領先3：2，負責主理第五輪的賓尼迪圖只要射入，小保加就可以晉級。不過，這次賓尼迪圖的射門更加誇張，皮球完全偏離目標、飛往看台上的球迷。

結果哥連泰斯第五輪射入追平，而戰至第八輪，小保加再有中場祖安拉美利斯射門被救走，最終哥連泰斯贏6：5出線八強。

賓尼迪圖賽後十分失望，獲隊友安慰。（Getty Images）

賓尼迪圖無疑受到沉重打擊，賽後需要由隊友安慰離場。不過，哥連泰斯卻沒有放過他，賽後透過社交網站向他的傷口上灑鹽——向他送上一張哥連泰斯球迷會的會員證。

會員證除了貼上賓尼迪圖的相片，也填寫了其名字及出生日期，更有職員簽署確認。哥連泰斯官方帳號用西班牙文表示：「GRACIAS!（多謝）」用諷刺的方式感激賓尼迪圖「協助」球會出線。