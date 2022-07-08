港超聯｜黃威轉投理文讚有規劃　領港足出線亞洲盃後人氣急升

香港足球代表隊中場黃威早前在亞洲盃外圍賽中，以入球及突出表現領軍打入明年的亞洲盃決賽周，在港人氣急升。

盛傳轉投理文已久的他，今日（8日）終獲「官宣」。



理文周五傍晚宣布簽入9月將滿30歲的黃威，這位港隊中場年少時已因優秀腳法獲注目，則效力橫濱FC香港、香港飛馬、和富大埔、東方龍獅及香港U23，最矚目是在2019/20球季助大埔奪得港超聯冠軍；個人亦曾獲選香港足球明星選舉的「最佳青年球員」及「最佳十一人」。

理文主帥透過球會聲明表示，自黃威在青年軍時期已留意他：「他是其中一位好有天分的球員，當他有球在腳時能創造很多驚喜，亦有不錯的入球能力。」至於黃威亦對效力理文滿懷期待：「理文是很有規劃和遠境的球會，同時實力兼備，我希望可以在來季幫助理文贏得聯賽冠軍。」黃威將穿起23號球衣。