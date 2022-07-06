羽毛球．大馬大師賽｜伍家朗輕鬆晉級 李卓耀力戰63分鐘首圈出局
撰文：高詩琦
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世界羽聯巡迴賽馬來西亞大師賽首圈，港隊兩位男單球手伍家朗和李卓耀分途出戰首圈（32強）。
伍家朗今站以8號種子身份出賽，在第一圈先鬥主場球手劉國倫。上一站在大馬公開賽次圈出局的伍家朗，今站面對這名34歲老將，第一局曾遭對手領先至13：10，但家朗沉住氣一口氣連取7分之下，終以21：17先取一局。次局則在未受考驗下全程領先，以21：15再勝一局，直落兩局淘汰對手，打入16強，對手將是荷蘭球手Mark Caljouw。
為港隊壓軸的李卓耀，則面對印尼球手Chico Aura Dwi Wardoyo，儘管對手的世界排名為45，較李卓耀的第15名低得多，但李卓耀未能在這場較量中佔得上風，首局曾落後至3：15，儘管李卓耀一度連取11分追近，但仍然先輸16：21，次局則以21：17追平局數，不過他在決勝局雖跟對手打得相當接近，由戰平成10：10開始一直互換領先，惜打足1小時3分鐘後，仍被對手以21：19贏得決勝局，無緣晉級。
港隊明日除伍家朗，亦有混雙組合張德正／吳詠瑢會在16強出現，鄧俊文／謝影雪則首圈畢業。
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