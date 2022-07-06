羽毛球．大馬大師賽｜香港混雙組合命途各異　張吳配極速晉次圈

羽毛球世界巡迴賽連續多站在東南亞舉行，馬來西亞大師賽周三（6日）展開正賽，港隊兩對混雙組合命運各異。



港隊在大馬大師賽仍是慣常陣容，分別是兩對混雙組合鄧俊文／謝影雪及張德正／吳詠瑢，和兩位男單選手伍家朗及李卓耀。

以6號種子身份出賽的鄧俊文／謝影雪，面對日本選手金子祐樹／松友美佐紀，雖然過去3次交手有兩度獲勝，但今次再碰頭未算順利，首局鄧謝配雖曾領先12：8，但中段休息後遭對手追上，被對手以21：17反勝。

謝影雪與鄧俊文首圈止步。（Getty Images）

第二回合，這對港隊混雙組合重拾節奏，雖在末段曾出現險象，遭反超19：18，但仍能連續拿下3分關鍵分，以21：19追回一局。但到決勝局，港隊未能保持氣勢，以19：21敗陣，局數1：2首圈出局。休息過後，仍需應付下周緊接的新加坡公開賽。

香港混雙組合張德正／吳詠瑢順利進入16強。（Badminton Photo）

另一港隊組合張德正／吳詠瑢，在上一站馬來西亞公開賽首圈出局後，今站首圈遇上埃及組合Adham Hatem Elgamal／Doha Hany，可說速戰速決，只花了25分鐘就直落兩局22：20及20：15解決對手晉級，僅得第一局中段領先15：10之時，突遭對手連追6分反超較為驚險。

張德正／吳詠瑢會在16強對中華台北組合楊博軒／胡綾芳，楊／胡受惠於首圈的日本對手山下恭平／篠谷菜留退賽，不戰而勝。