溫網｜轉籍女將首次奪冠冷淡慶祝有原因　賽後卻因一簡單問題淚崩

哈薩克球手列巴堅娜（Elena Rybakina）周六（9日）反勝突尼西亞的查比雅（Ons Jabeur），贏得今屆溫布頓女單冠軍，同時奪得生涯首個大滿貫錦標。原籍俄羅斯的她，在記者會上被追問對俄烏戰爭看法時，以英語不佳為由表示無法作答，更無奈指「無法選擇出生地」。



3號種子查比雅（Ons Jabeur）與列巴堅娜（Elena Rybakina）在周六的女單決賽，力爭為自己國家創歷史。後者最終成為首位代表哈薩克贏得大滿貫單打金盃的球員，封后的列巴堅娜未見太興奮，反應顯得非常平淡，引發不少討論。對此她表示，其實是不知道該怎麼慶祝。

列巴堅娜在頒獎禮接過冠軍盃後，也只舉起來大概2秒便默默走到一旁。（Getty Images）

列巴堅娜表示自己獲勝後太震驚，也完全不知道該怎麼慶祝：「我不知道該怎麼做，很震驚，情緒非常激動，我只是試着保持冷靜。」對於列巴堅娜的反應，同樣生涯首度闖入大滿貫女單決賽的查比雅開玩笑說，以後應該要教新科大滿貫冠軍怎麼「恰當地慶祝」。

列巴堅娜坦言不知該怎樣慶祝奪冠。（Getty Images）

列巴堅娜的奪冠時機敏感，俄羅斯籍球手因俄烏局勢而遭溫布頓大會禁賽。在她奪冠後，2018年由俄羅斯轉籍哈薩克的她，少不免被捲入俄烏話題，據《紐約時報》指出，外界甚至認為她的勝利將成為莫斯科當局的政治化工具。

當被問及這座大滿貫金盃會否成為莫斯科的政治的工具，23歲的列巴堅娜坦言：「我不知道會發生什麼事，總會有這些新聞，但我無能為力。」她續說：「我代表哈薩克很久了，甚至參加過奧運，對我來說是美夢成真。」

列巴堅娜在記者會上提起父母時，終於抑壓不住情緒而落淚。（Getty Images）

然而，俄羅斯網球協會主席Shamil Tarpischev卻在此時盛讚列巴堅娜的勝利，是俄國的一大勝利，俄羅斯新聞社（Ria Novosti）引述Tarpischev的話：「太好了，列巴堅娜打得漂亮！我們贏得溫網了。」

列巴堅娜在俄羅斯莫斯科出生，但2018年起為哈薩克出賽，雙親住在莫斯科，本屆溫網期間，她一直不願說明自己有多少時間待在俄國。惟她在封后後不免被進一步逼問，更被要求針對俄國侵烏表態，她解釋自己英語不好，希望各界體諒，「我無法選擇出生地，人們相信我，哈薩克非常支持我。今天（決賽）我也聽到很多支持的聲音。」

列巴堅娜感激父母的付出。（Getty Images）

列巴堅娜在奪冠後一直保持冷靜，惟在賽後記者會上，一個簡單問題卻讓她淚如泉湧。記者會尾聲，當被問及她父母對她封后的感想時，她忍不住流下眼淚，「他們會十分驕傲。他們沒在現場，我感到很遺憾，還好姐姐在這裏，這只是她第3次現場看我比賽，所以很高興她來了。最後我想說，若沒有父母的付出，我肯定不會在這裏。」