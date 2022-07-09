溫網｜列巴堅娜反勝查比雅封后　哈薩克首人奪大滿貫錦標

兩名首度打入大滿貫決賽的球手，哈薩克球手列巴堅娜與突尼西亞的查比雅爭奪今年溫布頓的女單獎盃。列巴堅娜落後一盤下連贏兩盤反勝對手，奪得生涯首個大滿貫錦標。



3號種子查比雅（Ons Jabeur）與列巴堅娜（Elena Rybakina）爭奪成為新一任大滿貫得主，亦是力爭為自己國家創歷史。二人過往3次交手，查比雅稍稍佔優，贏得其中兩次。

23歲的列巴堅娜身形高佻，發球強勁，打法亦更加進取；查比雅以多變打法見稱，令對手難以捉摸。

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列巴堅娜（左）與查比雅打法各異。（Getty Images）

二人首度出戰大滿貫決賽，緊張難免，列巴堅娜比查比雅更加手緊，失誤較多，第4局已被查比雅打破發球局，這名哈薩克美女球手患得患失，盤末再度失守，查比雅以6：3先下一城。

即使列巴堅娜落後一盤，依然未言放棄。（Getty Images）

休息過後，列巴堅娜表現有起色，次盤初段立即打破對手發球局再保發，還以顏色。列巴堅娜的進攻重拾信心，第3局錄得4個致勝分，拉鋸下未能再破發。查比雅順勢在對手的發球局施壓，結局一樣，未能追平。列巴堅娜愈打愈有信心，以6：2扳回一城。

列巴堅娜愈戰愈勇，連落點更愈來愈刁鑽，即使面對查比雅的調動，依然能夠化險為夷，開局隨即破發，並鞏固優勢。列巴雅娜第6局面對3個破發分，依然力保發球局，及後在對手的發球局再下一城，穩操勝券，結果以6：2奠勝，力戰1小時47分鐘反勝查比雅，贏得職業生涯首個大滿貫冠軍。

列巴堅娜成為哈薩克首人贏得大滿貫冠軍。（Getty Images）

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封后的列巴堅娜未見太興奮，其後走向看台與教練團隊；查比雅則無比失落，低頭良久，雙眼通紅，難掩失望。

影星湯告魯斯亦是座上客。（Getty Images）

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