溫網熱話︱碧咸也被她搶鏡　拿度對手索爆女友黑面撐場成另類焦點

撰文：吳慕兒
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溫布頓網球錦標賽男單八強拿度大戰美國球手費斯（Taylor Fritz），比賽足足打了4小時21分鐘，攝影師不停趁空檔時間捕捉觀眾席上一舉一動，比起「萬人迷」碧咸、單車傳奇堅尼夫婦、甚至是腹大便便的拿度妻子瑪利亞（Maria Francisca Perello），一個金髮美女受到攝影鏡頭的關注顯然頻密得多。
悉心打扮的她，樣子標緻可人，不過最吸引之處，是她大部分時間都是一臉肅穆，冷酷的「高級臉」令她成為網絡熱話。

美國球手費斯的另一半Morgan Riddle板着臉支持男友成焦點。（美聯社）

攝影師喜愛的黑面美女，正是費斯的另一半Morgan Riddle，這位24歲模特兒，是個稱職的「跟得女友」，每逢愛郎出戰均會用心打扮，送上支持。她平時是個愛笑的女孩，這場溫網大戰不知是否因為打得太耐，或是戰情太過緊湊，替男友感到緊張，Morgan幾乎總是愁眉深鎖。

Morgan Riddle成網上熱話。（Twitter）

情況在比賽尾段尤其明顯，鏡頭捕捉完持續板着臉的Morgan，再影向一臉鬆容、面帶微笑的拿度太太瑪利亞，二者形成強烈對比。直播鏡頭常常眷顧Morgan，就連帶着母親入場睇波、穿上一身西服的碧咸竟然也不及她搶鏡。

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碧咸精心打扮帶同母親觀戰，也遠不及費斯女友Morgan搶鏡。

Morgan的名字熱爆網絡，有網民直言：「拿度是個傳奇，但我是不是唯一一個因為想在直播看到更多Morgan Riddle的鏡頭，而支持費斯的人？」不少人留意到，大會經常將鏡頭拍向費斯的包廂，有人更聲稱，「他們拍向碧咸4次，拍向Morgan Riddle 87次。」

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費斯女友Ｍorgan日常：

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網民當然立即起底，找出Morgan來自美國明尼蘇達，現居洛杉磯，跟着男友四出比賽、拍下成為「跟得女友」日常，令她在今年開始成為網絡紅人。今年2月她在影片平台Tiktok如此介紹自己，「我跟隨男友出戰ATP巡迴賽，環遊世界各地，他是美國頂級球手。」同時宣稱，「我知道網球在美國是相對不那麼有型和不那麼多人認識的運動……」

不過她對男友的熱烈支持，令Morgan也累積不少支持者。縱使對拿度一戰她常常繃緊着臉，彷彿不太高興似的，更令第五盤後段費斯一度領先時她終於嫣然一笑驚艷全場，但看她平日的照片和昔日支持費斯時留影，她其實並不吝嗇笑容。無論板着臉又好，笑嘻嘻也罷，Morgan令大家多了一個要追看網球比賽的理由。

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今年3月費斯贏得印第安納威爾斯大師賽，Morgan笑逐顏開。（Getty Images）
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