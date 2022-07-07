溫網｜拿度鏖戰近4個半小時反勝晉級　腹痛加劇4強鬥壞孩子添隱憂

溫布頓網球賽男單8強，「泥地王」拿度與美國球手費斯爭奪4強席位，兩人激戰4小時21分鐘才分出勝負，拿度決勝盤拿下關鍵的「Tie Break」，結果以盤數3：2反勝對手晉級。不過，36歲的「泥地王」在比賽期間，再度受腹痛困擾，更一度想過退賽，但拿度最終亦克服傷患。



拿度（Rafael Nadal）在溫網男單8強鬥美國球手費斯（Taylor Fritz），這名36歲的西班牙名將開局隨即打破對手發球局，可惜未能保住優勢，盤中連失兩個發球局，以局數3：6先輸一盤落後。拿度在次盤扳回一城，以局數7：5追平，惟第三盤再失守，同樣以3：6落敗。

陷入出局邊緣的拿度，再度展示韌力，雙方第四盤打成局數5：5時，「泥地王」重要關頭破發，以局數7：5再度追平，需要進入決勝的第五盤。雙方在中段互破發球局，最終以「搶十」分高下，拿度以細分10：4奠勝，苦戰4小時21分鐘反勝費斯，拿下4強一席位，將與澳洲「壞孩子」基域奧斯（Nick Kyrgios）爭入決賽。

拿度與費斯力戰近4個半小時，終於反勝對手晉級。（Getty Images）

拿度今仗繼續受腹痛困擾，戰至次盤一度需要要求醫療暫停，狀甚痛楚，他的父親及妹妹也勸他退賽，連拿度本人也質疑自己能否完成賽事，「我認為自己不能完賽，但在比賽途中退出是十分艱難的決定，我討厭這種做法，尤其是在溫布頓，加上球迷們的打氣，就算有多痛楚，我也希望堅持在底。」

拿度次盤在醫療暫停時，狀甚痛楚。（Getty Images）

+ 1

拿度戰勝痛楚，同時戰勝對手，打入4強，但「泥地王」坦言能否出戰仍是未知數，「這個腹痛已持續好幾日，早前沒有太大影響，但今日是最痛的一日。我對情況有點擔心，我需要再作檢查，然後才決定是否出戰，畢竟身體比溫布頓的勝負更重要。」

萬人迷碧咸也是今場的座上客。（Getty Images）

更多溫布頓相關報道：