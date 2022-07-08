溫網｜黃澤林青年組連環失利　男單男雙同日止步無雙雙無緣4強

香港18歲網球代表黃澤林，周四（7日）接連出戰溫布頓青年組的男單及男雙8強，力爭雙料4強席位，可惜未能如願，雙雙8強止步，結果今年的溫網之旅。



18歲的黃澤林（Coleman）雙線出擊，先在青年組男單創下生涯最佳戰績，首度躋身大滿貫8強，對手正是雙打拍檔Daniel Zheng。

雙方首盤拉成均勢，直至盤末，黃澤林未能保住自己發球局，先以局數4：6不敵對手落後。黃澤林的發球局次盤中段再失守，最終未能平反敗局，再輸一盤3：6，直落兩盤告負。

以發球強勁見稱的黃澤林，發球未能助他今仗有優勢，即使第一發得分率超過8成，可惜全場僅交出1個「Ace」球，加上全場28次非受壓失誤，成為今場的勝負分野。

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黃澤林的發球未能令他有優勢。（資料圖片／Getty Images）

兩人對碰後，隨即「槍口對外」，雙打合作鬥6號種子的捷克Jakub Mensik及波蘭Olaf Pieczkowski組合。黃澤林與拍檔以3：6先失首盤，其後次盤發力，3度打破對手發球局，以局數6：1扳回一城，需要以「搶十」分勝負，可惜黃澤林與拍檔以細分6：10飲恨，無緣4強。

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