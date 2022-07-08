溫網｜拿度腹痛影響連發球都有問題　為保尊嚴忍痛宣布退賽

「我不想零勝算地上場！」

36歲的「泥地王」拿度在溫布頓男單8強，與美國球手費斯激戰近4個半小時，最終力克腹痛反勝晉級，但賽後表示擔心傷勢，未知能否出戰4強戰。拿度在英國時間周四（7日）召開記者會，忍痛宣布退出今年溫網，而對手「壞孩子」基域奧斯則不戰而勝，直入決賽。



拿度（Rafael Nadal）在溫布頓男單8強，強忍腹部痛楚，即使一度萌生退賽念頭，依然堅持下去，結果鏖戰4小時21分鐘，以盤數3：2反勝美國的費斯（Taylor Fritz）晉級4強。

這名「泥地王」曾在次盤要求醫療暫停，家人更先後勸退，但拿度未有聽從，最終反勝晉級，但這名36歲的名將賽後坦言，腹痛漸趨嚴重，情況令他擔心，能否出戰成為未知數。

拿度鏖戰近4個半小時反勝晉級 腹痛加劇4強鬥壞孩子添隱憂

拿度次盤在醫療暫停時，狀甚痛楚。（Getty Images）

+ 1

拿度在周四召開記者會，忍痛宣布退賽的決定，4強對手﹑澳洲「壞孩子」基域奧斯（Nick Kyrgios）不戰而勝，率先躋身男單決賽。

拿度征戰沙場多年，深明勉強無幸福的道理，「我生涯多次嘗試頂硬上，但傷勢會進一步惡化。我花了一整天思索這問題，我認為現時堅持出賽是不合理，所以我決定退賽。」36歲的拿度早已明言，身體健康比勝負更重要，故此作出這決定也十分正路。

拿度召開記者會宣布退賽，神情哀傷。（Getty Images）

若身體狀況許可，相信拿度也會選擇出戰，他表示自己腹部疑似肌肉撕裂，連正常發球也有問題，「我不單止不能以正常速度發球，我連發球的動作也做不到。」

傷患影響到基本動作，拿度決定退賽，至少為自己留下一點尊嚴，「我的身體狀況令我沒有競爭性，我不認為自己可以贏出餘下兩場賽事，我也不想在零勝率的情況下任人魚肉。」拿度退賽後將開始休息，希望在3至4星期內康復，盡快恢復正常的比賽時間表。

拿度退賽後，希望1個月內康復並回復正常。（Getty Images）

基域奧斯成為最大得益者，生涯首度打入大滿貫決賽，這名「壞孩子」亦向拿度送上祝福，祝願對方早日康復。相反，不少網民為費斯抱不平，認為如今的情況對他不公，但這名美國球手在社交網站簡單回應：「如果我打唔贏佢（拿度），我就唔值得入4強，就係咁簡單。」

更多溫布頓相關報道：