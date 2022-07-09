F1．奧地利站｜排位賽咸美頓羅素齊炒車　韋斯達賓紅牛主場奪頭位

世界一級方程式錦標賽（F1）奧地利站，平治車隊今周本來表現不俗，惟咸美頓（Lewis Hamilton）和佐治羅素（George Russell）雙雙在排位賽第三回合自炒，失去爭奪前列起步的機會。



今站奧地利站為紅牛車隊主場，場內滿是韋斯達賓及紅牛車隊的支持者；同時是今季第二個衝刺賽周末，因此周五（8日）已進行排位賽，為周六的衝刺賽作排位，衝刺賽成績會作為正賽起步排位。

第一回合（Q1）不少戰車都因超過賽道界限而遭取消快圈時間。Q1出局的包括上站經歷恐怖炒車的周冠宇，他駕駛愛快戰車排第18位，威廉士的拉迪菲排在19；兩部早前才經過大更新的阿士東馬田亦齊齊在Q1出局，當中四屆冠軍華迪爾亦因快圈時間被取消，排位包尾，「太子爺」史杜爾則排17位。至於麥拿侖的歷卡度繼續令人失望，僅排16位。

麥拿侖災難日 歷卡度續劣績 諾里斯煞車故障

進入Q2，另一部由諾里斯駕駛的麥拿侖，在同日稍早的第一節自由練習動力單元（Power Unit）出現問題後換上另一個舊的PU，惟到Q2戰車的煞車系統出現問題，無法造快圈，第15名完成。

上站闖下大禍撞壞隊友戰車的角田裕毅，駕駛其「金牛」艾法托利在最後一次快圈衝出賽道，無法改善時間，第14位完賽，威廉士的艾邦繼續有好表現，排第12位；本已因更換PU組件而篤定包尾起步的保達斯，則排第13，也意味他之後的車手如無意外會獲提升一名起步。

裁判嚴重犯錯造福紅牛車隊 加斯利成受害者

Q2也出現意想不到的裁判犯錯，排第11的艾法托利車手加斯利，距Q3僅0.009秒，但更可惜的是，原來在最後改善了時間壓過他進入前十的紅牛車手佩雷斯，在Q3開始後，才被賽會發現在Q2的最快圈超出了賽道限制，意味其時間本應被取消、加斯利本可打入Q3，但已無從挽救，賽會表示排位賽後會調查。

Q3開始不久便出現意想不到的場面，甚少犯錯自炒的咸美頓，竟在首個快圈便失控撞牆，引發出排位賽第一面紅旗；對平治來說，禍不單行的是另一車手佐治羅素在造第二次快圈時，也衝出賽道，無法再造圈，在Q3僅餘2分31秒之時引發出第二面紅旗。

兩部平治都受損後，無法再造快圈，令咸美頓篤定以第10名完成。最終韋斯達賓在紅牛主場奪得頭位，力壓兩部法拉利；佩雷斯則獲第4，但他應會受罰，羅素在炒車前造出的時間，則足夠他保住第5名，但他炒車後涉違法進入賽道，或會受罰。值得一提的是，哈斯車隊今站排位出色，分列第7和第8。

奧地利站排位賽結果（或有車手需受罰，最終起步排名需待賽會落實）：

1 韋斯達賓（紅牛）

2 陸克萊（法拉利）

3 辛斯（法拉利）

4 佩雷斯（紅牛）*Q2快圈超出賽道限制，裁判將在排位賽後再處理

5 佐治羅素（平治）*Q3炒車後涉違法進入賽道，裁判將處理

6 奧干（Alpine）

7 麥奴臣（哈斯）

8 米克舒麥加（哈斯）

9 艾朗素（Alpine）

10 咸美頓（平治）

11 加斯利（艾法托利）

12 艾邦（威廉士）

13 保達斯（愛快）*因更換動力單元部件，需罰尾位起跑

14 角田裕毅（艾法托利）

15 諾里斯（麥拿侖）

16 歷卡度（麥拿侖）

17 史杜爾（阿士東馬田）

18 周冠宇（愛快）

19 拉迪菲（威廉士）

20 華迪爾（阿士東馬田）