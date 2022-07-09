F1．奧地利站｜周冠宇死裏逃生憶述意外　千鈞一髮3個小動作保命

效力愛快羅密歐的中國車手周冠宇，在英國銀石站大難不死，一星期後，他今周如常出戰奧地利站。周冠宇出席賽前記者會時，詳述恐怖一刻的心路歷程，即使在千鈞一髮之間，他依然能夠保持冷靜。



上周的英國站甫起步的恐怖意外，相信車迷們依然歷歷在目，中國車手周冠宇被撞至四輪朝天，並高速衝向賽道外，幸好周冠宇人無事，一眾車迷才可安心觀賞餘下的激戰連場。

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當周冠宇報平安時，他已經堅稱意外不會影響他出戰奧地利站。這名中國車手出席賽前記者會時，談及這個意外時的心路歷程。

從直播畫面看到，佐治羅素與加斯利碰撞後失控，禍及前方的周冠宇，當然這名中國球手在事發一刻一無所知，他只知道被撞，而撞擊力遠比安全測試強。雖然周冠宇被困車中，但他在千鈞一髮之間依然保持冷靜，有限空間下盡量保護自己。

「我第一時間放開軚盤，因為很容易傷及雙手。我知道我將會遇上重擊，所以我盡量留在戰車內最安全的位置，等待最後的重擊來臨。然後我感到車內有液體流出，我不知是來自我的身體或戰車，所以安全起見，我立即把引擎關掉，以免起火，否則後果不堪設想。」

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周冠宇在奧地利站前憶述恐怖意外。（Getty Images）

周冠宇的意外發生後，大會的直播隨即避開意外的鏡願，令不少車迷十分憂心。原來周冠宇意識一直清醒，沒有大礙，其後向工作人員示意，但因為戰車倒轉，在停下來後也不知所在何方，原來卡在防撞欄與鐵絲網之間，他重申幸好有「希盧」才可保住性命。

周冠宇的戰車反轉並高速滑行，幸好有「希盧」才可保住性命。（Getty Images）

即使經歷如此驚險的大車禍，但對周冠宇沒有太大影響，直言沒有心理陰影，不需要作出心理輔導，他只擔心一件事，「我在星期日晚立即找我的比賽工程師，問他戰車座位有沒有受損，因為一個舒服座位非常影響車手，我不希望作出任何改變。」

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