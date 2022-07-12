女足歐國盃︱英格蘭8：0大炒挪威提早晉八強　創賽事最大分差紀錄

撰文：吳慕兒
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女子足球歐洲國家盃A組賽事，英格蘭出乎意料8：0大勝世界排名11的傳統勁旅挪威，兩戰兩勝之後，提早出線八強，並打破最少兩項紀錄。

主辦國英格蘭8：0大勝挪威，眾將賽後與球迷開心慶祝。（Getty Images）

今屆賽事由英格蘭主辦，這場在白禮頓上演的賽事，原被認為是他們今屆賽事在分組賽最大考驗，不過英軍以驚人表現令挪威無法招架，在主場球迷面前破紀錄大勝一場。

A組首戰僅以1：0小勝奧地利之後，英格蘭面對挪威12分鐘已由Georgia Stanway憑一記十二碼開紀錄，半小時內Lauren Hemp和Ellen White各入一球，拉開到3：0。Beth Mead 4分鐘內梅開二度，加上White再入一球，半場已6：0遙遙領先。

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下半場後備入替的Alessia Russo頭槌破網，完場前Beth Mead完成帽子戲法，終以8：0大勝強敵。

女足歐國盃賽事最大比數分差紀錄，正是由英格蘭自己保持，他們在2017年以6：0大勝蘇格蘭。今仗他們半場已領先挪威6：0，創下半場比賽最大分差，全場大勝8：0，再刷新最大比數分差紀錄。

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