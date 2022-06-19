傑志女足半職業化首季奪聯賽盃　用成績證方向正確：望更多人仿傚

傑志女足在推行半職業化首季有成績，「藍鳥」周六（19日）在甲組聯賽盃決賽小勝車路士足球學校（香港）捧盃。隊長鍾貝琪希望用成果吸引更多球會仿傚，助香港女足發展更進一步。



傑志女足今季首推「半職業化」，轉由前港超教練張寶春執掌，加上有港隊主力張煒琪、鍾貝琪等坐鎮，早被視為奪冠熱門之一。至於車路士足球學校（香港），部有班底曾為愉園贏得聯賽冠軍，包括馬澤純、射手宋麗雯及第一屆香港足球小姐王淑芬。

「藍鳥」結果憑湛靜雯下半場早段遠射得手，以1：0小勝而回，奪得甲組聯賽盃。

湛靜雯為傑志奠定勝局。（傑志提供）

隊長鍾貝琪賽後捨不得放下獎盃、周圍跟隊友合照，她說是因為今季過得特別辛苦，「疫情令球季斷斷續續，球員心情起起跌跌，今場是這季踢得最好的一場，總算沒辜負球會與教練的期望。」

傑志是現今女足唯一半職業球隊，配套、設施、訓練時數等都比其他隊有優勢，加上傳媒廣泛報道，自然令球員有不能不贏的壓力，捧盃無疑讓大家放下心頭大石。

傑志贏得女子甲組聯賽盃冠軍。（傑志提供）

張寶春認為，冠軍也證明傑志辦半職業的決定正確；他展望來季對球員的要求會更高，「她們下年會更大壓力，但不要害怕；踢波無壓力，不如不要踢。希望球員能克服，這對成長很重要。」

鍾貝琪相信傑志踢出成績，有助吸引其他球會仿傚，向半職業方向邁進。她強調球隊不會鬆懈，「目標是下季聯賽冠軍，再去參加女子亞冠。相信所有球隊都會再磨合得更好，所以我們要好好準備下季。」

傑志隊長鍾貝琪跟主帥張寶春異口同聲表示，球隊下季要更進一步。（傑志提供）

車路士足校中場王淑芬表示，傑志雖然擁有更多資源，但認同半職業模式未必令球會間的距離拉遠，「變相令其他球隊去增加實力。」

她稱，陣中有不少年青球員因首次踢決賽而緊張、臨場發揮欠佳，因此期望來季能繼續培育更多小將，「讓她們多發揮，從而入選香港隊繼續發展。下季也繼續爭取最高榮譽，長遠想參與女子亞冠。」

效力車路士足校的梁匡蕎奪得決賽每隊最佳球員獎項。（香港賽馬會青少年足球發展計劃Facebook）

香港女足將於周二（21日）啟往到新加坡，應邀跟新加坡女足友賽兩場。其中車路士足校便有7名球員入選，佔大軍三分之一，包括被視為明日之星的梁匡蕎。這位司職翼鋒的小將，奪得決賽每隊最佳球員獎項。

至於公民跟沙田法定時間踢成0：0，再互射十二碼險勝5：4，贏得聯賽盃季軍。