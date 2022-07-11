足球．人物誌︱令人惋惜的韋舒亞　30歲掛靴重返阿仙奴完未了夢

曾幾何時，由阿仙奴以至是英格蘭，韋舒亞（Jack Wilshere）是一個給大家充滿希望與期盼的名字。19歲那年，他曾帶領阿仙奴在歐聯16強首回合擊敗粒粒皆星的巴塞隆拿，強如沙維也要俯首稱臣。

一個領軍打敗「地上最強」的天才少年，奈何還是敵不過運動員最大敵人——傷患。30歲理應仍是球員盛年，他卻已開到荼蘼，宣布掛靴後隨即重返一切的起點，換個角色在阿仙奴重新出發。



2010/11球季歐聯16強，韋舒亞對巴塞一戰成名。（Getty Images）

韋舒亞9歲那年加盟阿仙奴，他小時候崇拜迪肯尼奧，是個韋斯咸球迷。他的足球天份自小顯露，2008年首次代表一隊上陣，並以16歲零256天成為兵工廠歷來最年輕聯賽上陣球員。

2010/11球季是他首個踢足整季的一年，一口氣贏得PFA年度最佳年輕球員、入選PFA年度最佳陣容、當選阿仙奴年度最佳球員。說到這一季，當然不得不提令他揚名天下的一戰——歐聯16強首回合阿仙奴對巴塞隆拿。當年「地上最強」擁有正值盛年的沙維、恩尼斯達和布斯基斯，加上美斯、韋拿和柏度，被看淡一線的阿仙奴，在韋舒亞的神級演出之下，以2：1反勝。

即使次回合巴塞成功收復失地晉級，無損外界對韋舒亞這位19歲少年的期待，畢竟能夠憑一己之力勝過全盛期的沙維與恩尼斯達，世間能有幾人？

韋舒亞的生涯未真正起飛，已迎來終結。（Getty Images）

雲格終於培育出又一位世界級球星，2011/12球季未開始，災難卻已降臨——阿仙奴季前熱身賽對紐約紅牛，韋舒亞足踝壓力性骨折。最初幾個月雲爺爺尚對傷勢感樂觀，復出日期拖延了一個月又一個月，結果整整一季未再出場，他的足球生涯自此變樣。

他不再是那個曾經勝過巴塞黃金中場線的少年，一次又一次傷患，將他的生涯折磨得支離破碎。2015年沙維曾說過：「如果他的生涯未受傷患影響，早已是歐洲其中一位頂級中場。我曾跟他對戰，仔細觀察過他，若他能克服傷患，他有力成為世上其中一位最佳中場。」這位巴塞傳奇對韋舒亞推崇備至，「恕我直言，他的踢法並非傳統英式，擁有極佳傳球範圍，也有上佳保護皮球能力，明顯地那是他在阿仙奴所學。」

韋舒亞生涯軌跡：

「我認為韋舒亞是英格蘭足球的未來，讓他保持狀態至為重要。」無奈無止境的傷患，令韋舒亞無法達到沙維預期的高度，由2008年到離隊的2018年，他在阿仙奴一隊10年時間，僅上陣197次。

離隊後轉投自小支持的韋斯咸，已無法再起飛，兩季半加起來上陣19次，2021年初以短期合約加盟英冠般尼茅夫。季尾被放棄後英倫沒有班落，等到今年2月到丹麥老牌球會阿侯斯（AGF）落腳，季尾未獲留用下，韋舒亞7月8日宣布掛靴。

韋舒亞長文宣布掛靴。（Instagram）

他寫下長文告別職業生涯，比起外界替他感到的無奈與遺憾，韋舒亞本人卻已心滿意足：「這是一趟充滿神奇時刻的難以置信旅程，能夠經歷我生涯中的事情，我感到榮幸。由一個在家中後花園踢球的小男孩，到成為我心愛的阿仙奴隊長和代表國家出戰世界盃，我已實現夢想。」

他直言，基於不能控制的原因讓球員生涯溜走，令他難以接受。曾認為自己仍有能力付出更多，尤其一度置身最高水平之中，使他抱有遠大抱負。無奈現實不由人，與身邊最親密的人商量後，認為現在是時候退下來，「即使有過困難時刻，當我回看球員生涯，仍為自己的成就感到自豪。」

韋舒亞多謝恩師雲格教導。（Getty Images）

他為阿仙奴在2014和2015年兩度贏得足總盃冠軍，去年接受《衛報》訪問時，承認後悔離開阿仙奴，「那時覺得是時候了，事後回看其實不對，但發生了就是發生了。」他向恩師雲格致謝，「言語無法表達我對老闆雲格和教練團隊的愛和謝意，沒有你們最初的信任，支持和教導，我無法成為阿仙奴大家庭的一分子。我永遠感激你們。」

韋舒亞與阿仙奴的故事，尚未終結。他沒有班落的時候，曾回到阿仙奴操練。生涯高開低走，被迫在30歲盛年掛靴後，他重返阿仙奴，成為U18主教練。球員生涯告一段落，換個角色回饋母會，說不定不久將來培育出一個又一個像他昔日一樣的天才足球少年，修補這份遺憾。