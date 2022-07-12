行山｜吉爾吉斯行天山親歷雪崩大難不死　拍片直擊雪浪高速吞噬

一團10人的英、美行山客，上周五（8日）在中亞國家吉爾吉斯的天山遠足觀光，遇上雪崩。有人拍低整個雪崩過程，見到白雪如巨浪吞噬地面的一切，在短短1分鐘內從對面的高山而至，淹沒拍片者。幸好，他們一行人都沒有生命危險，只有兩人受傷。



倖存行山客哈利舒文（Harry Shimmin）在社交網站分享了雪崩的片段，以及撰文談到當時的驚險情況。9位英國人及1位美國人參加了吉爾吉斯的天山行山團，在當地時間約下午2時45分，行到行程的最高點，眾人休息拍照。舒文突然聽到冰裂的聲音，發現對面的山脈雪崩，所以就開始拍片。

+ 8

在長48秒的影片中，記錄了如巨浪的冰雪從對面山脊傾瀉下來，在山壑捲起波濤，掠過翠綠的草原，再直擊舒文所在的崖邊。見到雪浪殺到面前，舒文連忙躲在一塊大石後，避開雪浪的直接衝擊，但到片段的結尾見到，冰雪完全蓋過了舒文。

A hiker filmed the terrifying moment he and nine others were caught in an avalanche in Kyrgyzstan. Astoundingly, everyone survived.



"If we had walked 5 minutes further on our trek, we would all be dead," the hiker wrote on Instagram. pic.twitter.com/dupAFCDL2w — CBS News (@CBSNews) July 11, 2022

舒文解釋，他當時決定留到最後一刻才躲避，的確很危險。他寫：「我清楚自己冒了很大風險，但我覺得自己控制到。不過，當雪來到，天色變暗，我難以呼吸，我很害怕，我還以為會死。躲在岩石後，好像經歷了一場暴風雪。」

舒文十分幸運，沒有被積雪淹沒，他身上只被一層薄薄的冰雪蓋住，身體也沒有受傷。他之後會合其他團友，大家沒有生命危險，有一名女團友膝蓋傷得較重，另有一人從馬上跌下來，身上有些輕微瘀傷。眾人又笑又哭，很高興逃過大難，保住性命。

按原定路線，他們離開高處的懸崖後，會落到山下那片被雪崩席捲的草原。舒文感嘆：「如果我們行快5分鐘，全部人都會死。」最後，那名膝蓋傷得較重的女團友坐在馬上，花了3小時到最近的醫療中心，再送到醫院的急症室，接着回去美國。