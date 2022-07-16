英超轉會｜艾歷臣投曼聯簽約3年 去年阿積士跟操為坦赫格而來
撰文：何偉畧
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丹麥中場基斯甸艾歷臣正式「入魔」。
曼聯昨晚宣布與該名丹麥國腳簽約至2025年，成為季前第二名新將。艾歷臣選擇曼聯，與新帥坦赫格不無關係。
艾歷臣在官宣後的訪問稱對足球依然野心勃勃，且急不及待要穿上曼聯球衣作賽，「我在奧脫福踢過很多比賽，但將在主場上陣，必定感到很興奮」。
艾歷臣不跟賓福特續約，其時已有不少球會留意。他選擇曼聯，一大原因是了解坦赫格的執教風格。「在阿積士看見他跟團隊每天如何準備，認識到他做事如何仔細」，艾歷臣說，「跟他交流過戰術風格和目標，我對未來感到相當興奮」。
艾歷臣效力賓福特半季後，拒絕續約，於上月底回復自由身。多方報道指他在本月初已跟曼聯達成共識，談妥合約細節。惟艾歷臣的體測花費較多時間，傳出體測消息，直至昨日官宣，歷時近兩個星期。艾歷臣成為馬拉西亞，曼聯本季第二名新將。
去年歐洲國家盃，艾歷臣比賽期間突然暈倒，一度失去知覺，幸在場內及時救活。他被診斷有心律不正問題，須植入起搏器，使他不符意甲上陣資格，無奈與國米分手。他在尋找新東家時曾返回母會阿積士跟操，隨坦赫格的大軍訓練。
英超的賓福特去季中跟他簽約半季，他發揮中場派牌等方面的進攻能力，助球隊護級。來到曼聯，值得期待他與另一中場發電機般奴費南迪斯「拍住上」。
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