張家朗成逆轉之王　牽動香港人的每一劍　是全無雜念的境界｜劍擊

沒有金牌是可惜，但能單純地演繹一種叫堅持的精神，是可貴。

從9：14到15：14，張家朗再次神奇逆轉勝，這六劍，昨晚牽動着不少香港人的呼吸心跳。

欣賞這個「Comeback King」的每一劍，着眼的不是勝負，是境界。



東京奧運8強那場經典反勝，在差不多一年後，於世錦賽再次上演。

面對奧運4強手下敗將、捷克的祖賓尼治，張家朗不如一年前在奧運打得輕鬆，一度落後9:14，徘徊出局邊緣。

東京奧運｜張家朗驚天大逆轉 連取6分殺入4強力爭獎牌

「我又輸在縮後，於是不斷提自己上前。」接下來的逆轉勝，香港人都不陌生了。賽後大家都在網上對張家朗冠以Comeback King的稱號，到底有多想贏，才能在劣得不能再劣的劣勢下反敗為勝？

「我反而是不想放棄，多過驚輸。」張家朗當時連分牌都沒看，以為自己有11、12分，原來緊張的只有熒幕前的我們，卻不是劍道上的他。

觀眾看得緊張，但劍道上的張家朗連分牌都沒看，只是專注打好每一劍。（FIE圖片）

張家朗東京奧運驚天反勝劇本重演，受害者變成捷克的祖賓尼治。（FIE圖片）

當然，晉級4強後以12：15不敵意大利的馬連尼，以一面銅牌完成個人賽，就連張家朗自己都高呼「可惜呀」（他甚少這般大聲的），但他自問打得不差，賽前功課也做足：「算是跟他比賽以來打得最好的一次，始終我還未十分了解他的打法，落場打的感覺亦跟賽前看錄像很大分別。」

張家朗一年內贏盡世界大賽獎牌 惟世一之位料被取代

劍擊世錦賽｜張家朗不敵意大利新星 仍奪銅牌創歷史

面對意大利新星馬連尼（右），張家朗力戰憾負。（FIE圖片）

能在世錦賽奪得獎牌，張家朗已創下香港男子劍擊的歷史，始終世錦賽是奧運之後的最大型賽事，張家朗亦的確以世錦獎牌為目標，但當他踏上劍道，心態思路也心中有數：「大賽還大賽，落到場，都只是一個普通比賽。」

另一個可惜，就是張家朗的世界排名大有機會被取代，對於無法以「世一」完成2021/22賽季，他是一貫輕描淡寫：「第一當然好，但ok啦，不介懷，順其自然啦。」

張家朗以銅牌完成世錦個人賽，首度摘下世錦獎牌。（FIE圖片）

奧運一役，我們對張家朗的要求忽然提高，彷彿他一比賽就必須贏。這個背負着全香港期望的25歲劍手，難得地從沒拿起過關於勝負的包袱，只知道着眼當下，然後認真打好每一劍，那種心無雜念，又豈是一面金牌足以說明？純粹無瑕而且極度專注，張家朗打的劍，不叫勝負，叫境界。

張家朗打的劍，不叫勝負，叫境界。（FIE圖片）

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