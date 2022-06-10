D1田徑｜協恩籃球員臨時頂上擲標槍　只為貢獻多一分

一個學生身兼多個運動項目，是協恩中學的一貫作風，近年最好例子莫過於同時是籃球隊冠軍成員的長跑好手黃卓寧和跳高選手張靜嵐。

今屆仍有籃球隊師妹李樂瑤「接班」，但情況卻大不同。



學界港九區D1田徑賽周五（10日）假灣仔運動場上演決賽日，天氣持續不穩，其中女子A Grade標槍同樣在雨中進行。協恩的選手之中的李樂瑤以20.45米排名第9， 剛好錯過決賽機會。「哎呀，我本身想入決賽是想為學校多拿一分，不過現在至少有Standard分（標準分，參加初賽便會獲得1分）。」

李樂瑤「臨時拉伕」為協恩擲標槍。（張倩儀攝）

和其他運動員不同，籃球、手球和足球多項發展的李樂瑤，在田徑場上不追求獎牌，更不提PB（個人最佳成績）。一碰面她只顧說着兩槍都差一點「死」，差一點就沒有成績，差一點就得不到那一分標準分。

「其實我只是學校陸運會得到過銀牌，還為了考DSE而練過標槍，才有機會玩田徑。」中六的她大笑說在畢業前被「臨時拉伕」參加學界田徑，完全是意外，「我上星期才知道今天要比賽，昨天才第一次練習，今天才有釘鞋。」原本今星期可以有2至3次「速成班」，但最後因為天雨而取消。

協恩中學不少運動員都身兼多項。（張倩儀攝）

「好彩最後都叫有貢獻！可以在畢業前再代表學校一次，真的很開心。」她說。由於學界籃球至今仍未復辦，被問到田徑能否彌補學界遺憾，她卻說：「完全不是同一回事，還是無法彌補。」雖然未知自己能不能參與7月中旬的學界三人籃球馬拉松，名單一日未出，她仍希望自己可以參與其中，「當然想打，到了大專仍想繼續專項籃球。」