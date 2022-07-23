英超｜馬古尼遭「柴台」卻做齣好戲 交亮眼數據兼護空門
撰文：趙子晉
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曼聯未能以勝仗結束亞洲之行，補時階段被阿士東維拉的張伯斯頭槌建功，追成2：2平手。
哈利馬古尼繼續正選登場，這名曼聯隊長如上場一樣，被球迷喝倒彩。縱然如此，馬古尼交出不俗表現，更在下半場勇救空門。
曼聯在澳洲珀斯與阿士東維拉上演返歐前最後一場熱身賽，紅魔鬼由查頓辛祖及馬迪卡殊的烏龍球，半場兩球領先，可惜維拉換邊後即由里安拜尼建功，這名牙買加翼鋒補時階段再交出助攻，開出角球，張伯斯頭槌破網，結果以2：2逼和曼聯。
曼聯隊長哈利馬古尼（Harry Maguire）今場如常正選上陣，這名英格蘭中堅上仗對水晶宮時，被在場的球迷「開汽水」。當馬古尼的名字出現在螢幕時，即使已有歡呼聲，部分球迷企硬，照常發出噓聲。
馬古尼上季表現飄忽，今仗戰至下半場中段退下火線，這名曼聯隊長今仗交出了不俗表現，錄得亮眼數據，全場100%攔截成功率﹑95%傳球成功率﹑4次贏得控球率及1次成功製造機會。
除了數據外，馬古尼更有一球重要的封阻，里安拜尼接應貝安迪亞的長傳，殺入禁區再推過迪基亞，面對空門起腳，幸好馬古尼及時落腳飛鏟，剛好擋走皮球出底線，助曼聯力保不失。
Yes, that's Harry Maguire...— MUFC Stream TV (@Mufc_StreamTv) July 23, 2022
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