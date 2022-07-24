英超季前賽｜卡尼梅開二度挫流浪　拜仁明言想搶人　干地嚴辭反擊

熱刺返英後作客友賽格拉斯哥流浪，終憑哈利卡尼（Harry Kane）兩度建功下以2：1擊敗對手。

拜仁慕尼黑高調表示想簽入卡尼，熱刺主帥干地回應時難掩不滿。



比賽由主場的格拉斯哥流浪在24分鐘由高拉克先開紀錄，熱刺此後連番有入球機會，但上半場一直未能追和。

換邊後熱刺繼續搶攻，哈利卡尼50分鐘在禁區內接應孫興慜短傳再推大位起腳，皮球彎入遠柱，助熱刺追平1：1。僅6分鐘後又是孫興慜助攻予卡尼，前者在禁區頂舉腳接球一彈予入楔的卡尼，後者一控再起腳抽入近柱，助熱刺以2：1反勝。

哈利卡尼在熱身賽梅開二度。（美聯社）

「Son & Kane」上季打破英超的進攻「互助」紀錄（相互助攻及入球），今季季前看來默契不減，兩人在75分鐘同被換出，全場格拉斯哥流浪球迷都為兩人鼓掌，兩人也向四方拍手回應。

格流主帥雲邦荷斯不諱言：「他們兩個是全球頭五、頭六位的前鋒，除了進攻時的表現，他們在攻守轉換上一樣出色。」

孫興慜與哈利卡尼默契不減，獲流浪球迷送上掌聲。（美聯社）

28歲的卡尼上季初曾想轉投曼城但不得要領，今季也不乏追求者。拜仁慕尼黑雖已簽入沙迪奧文尼，但在利雲度夫斯基轉投巴塞隆拿後亦希望覓得新前鋒，行政總裁簡尼先是明言簽入卡尼是「夢想」，而主帥尼高士文也表示不會排除簽入這位英格蘭前鋒的可能。

干地對於拜仁陣營公開談論想簽入卡尼，大感不滿。（美聯社）

干地在擊敗格拉斯哥流浪後，被問及對於拜仁陣營這番言論有什麼回應，他也不掩飾地道：我從未聽說過這件事，當然，我既是個教練，就不會妄然談論其他球隊的球員。我不知道為何會發生這種事（拜仁談簽入卡尼），熱刺的情況和計劃都很清晰，卡尼是我們計劃的一部份、更是重要部份，（拜仁的言論）只是流言。」

他進一步強調，自己「不愛談論其他球會的球員」：「若我想做點什麼，我會去跟球會談，而不是對媒體說，否則對其他球會未免有點不尊重。這是我的方式。」