德甲︱拜仁預告明年收購卡尼　今夏買完文迪再買迪歷特盡顯野心

德甲班霸拜仁慕尼黑擅長利用大牌球星即將約滿的時機挖角，今年夏天成功購入利物浦前鋒沙迪奧文尼，食髓知味，轉會窗尚未關上，CEO簡尼已預告2023年夏天的目標：熱刺神鋒哈利卡尼（Harry Kane）。



哈利卡尼成為拜仁最新目標。（Getty Images）

拜仁前鋒羅拔利雲度夫斯基與球會反目收場，糾纏多時終如願即將加盟巴塞隆拿。在此之前，球會已快手從利物浦撬走原本明年約滿的沙迪奧文尼。

30歲的文尼，較利雲度夫斯基年輕3年，不失為接棒的一時之選。曼聯前鋒C朗拿度主動要求離隊，他的經理人文迪斯四出兜售均被拒絕，拜仁一度盛傳是葡萄牙球王的下一站，球會一眾高層口徑一致闢謠，主帥拿高士文澄清，「我看到所有關於我有意簽入C朗拿度的傳聞，但那並不是真的。」

球會體育總監沙歷咸美錫亦稱，「我非常尊敬C朗拿度……可是再一次：這不是我們的題目。」CEO簡尼也說，「我愛C朗拿度，神奇的球員，但每間球會都有自己哲學，我不肯定如果我們現在簽入他，對拜仁及德甲而言是否正確訊息，這種轉會並不符合我們的想法。」三個男人，三種說法，一致向37歲的C朗說不。

拜仁送走利雲度夫斯基同日，跟基拿比續長約。（Getty Images）

拜仁轉會市場之野望

行政總裁簡尼稱，拜仁已就利雲度夫斯基的轉會，跟巴塞達成協議，只待正式簽約。送走羅拔仔同一天，球會宣布與陣中翼鋒基拿比（Serge Gnabry）續約至2026年。車路士被傳對基拿比有興趣，惟此子首選一直是留在拜仁，獲得加薪之下，順利簽下長約。

拜仁並不滿足於此，前線買入30歲的文尼，與27歲的基拿比續長約之後，簡尼已定下來年頭號目標：「他仍跟熱刺有合約，肯定的是，他絕對是個頂級前鋒，一切只是一個未來的夢想。我們會再看看會發生什麼事。」

28歲的卡尼跟熱刺的合約2024年屆滿，換言之，明年夏天這位英格蘭隊長的處境便會跟今年夏天的文尼一樣，只剩下最後一年合約。拜仁擅向即將約滿的球星埋手，撩撥得他們主動要求離隊，壓低轉會費。跟文尼不同的是，熱刺董事局視卡尼為非賣品，或許不是這麼輕易可得到心儀目標。

迪歷特希望加盟拜仁。（Getty Images）

拜仁當然不會只在轉會市場執平貨，最新消息指，他們希望得到祖雲達斯中堅迪歷特（Matthijs de Ligt）。簡尼向傳媒確認，「我們正為收購迪歷特談判，我可確定有關球員希望加盟拜仁。我們將會進行更多會談，然後看看情況如何。」

外界相信迪歷特可望成為拜仁新一員，連同上季買入的烏帕美卡奴，拜仁由前線到後防，均銳意年輕化。這支已連續10年稱霸德甲的豪門，顯然不再滿足於本土錦標，有意持續問鼎歐聯冠軍。意甲近年淪為歐洲球壇的「養老天堂」，德甲亦開始有類似傾向，假如處於當打之年的迪歷特和卡尼願意加盟，或有助扭轉這形勢，重新為拜仁和德甲注力活力。最新有消息指，迪歷特正式加盟拜仁後，可能令巴塞中場法蘭基迪莊也心動，願意離隊加盟拜仁。