足球轉會｜多蒙特貴價新兵突患癌　隨時簽蘇亞雷斯做救兵

多蒙特今夏簽入施巴斯坦賀拿，以取代離隊的夏蘭特，可惜這名前鋒未正式亮相，先要養病，不幸驗出患有睪丸癌，德國傳媒盛傳多蒙特有意找來蘇亞雷斯當救兵。



多蒙特新加盟的施巴斯坦賀拿（Sebastian Haller），突然傳來壞消息，發現睪丸有腫瘤，即時在德國接受更詳盡檢查並養病。

多蒙特貴價新兵賀拿訓練不適 被驗出睾丸有腫瘤

賀拿原本取代夏蘭特，豈料如今需要再找一人頂替，多蒙特又要再度尋找前鋒。根據德國《天空體育》消息，「蜜蜂兵團」有意短期簽入自由身的蘇亞雷斯（Luis Suarez），據悉多蒙特方面已在考慮這個轉會的可能性，而效力史特加的卡拉積錫（Sasa Kalajdzic）亦是潛在人選之一。

賀拿重返德甲加盟多蒙特，被視為頂替夏蘭特的中鋒位置。（Twitter）

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