東亞錦標賽︱港足鬥韓國明言繼續壓逼　主教練：中國守足全場都輸

香港足球代表隊明天（24日）會於東亞足球錦標賽第二仗對韓國，主教練安達臣指會繼續壓逼性踢法，「中國守足90分鐘都輸。我們不介意輸多少，只有堅持理念，港足未來才有希望。」

至於賽前有韓國媒體批評港隊「比想像中弱」，安達臣則認為對方根本對足球沒有認識。



港足在今屆東亞錦決賽周首仗以0：6不敵日本，大軍日前已從茨城縣前往名古屋，備戰餘下兩場賽事。港隊下周日（24日）會硬撼衝冕的韓國，不過後衛梁諾恆已確定無緣歸隊，主教練安達臣解釋：「他盡了一切努力，但其腳腕仍有傷、很痛，我們對此很抱歉。」

他又指守門員保羅鬥日本時落地令膊頭受傷，上陣成疑；伍瑋謙則在訓練時受傷，需到醫院治理，肯定缺席最後兩場。「（陳）嘉豪有最好的狀態，但也有輕傷，希望他能出場。我們想補選門將，但賽會不容許，這令我有點不高興。」

安達臣透露港隊最新軍情及球員受傷情況。（HKFA）

韓媒批港隊「比想像中弱」 主教練反駁唔識波

在首仗過後，韓國媒體《首爾體育》曾發表評論文章，指香港「比想像中弱」。安達臣認為有關評論令人難以置信，直斥對方「唔識波」。

「如果對足球有一點認識的人，根本不會這樣說，香港世界排名（145），比日本（24）差一大截，難道想我們贏嗎？」

他強調即使港隊慘敗而回，能跟高水平球隊交手，已有一定收穫，「我曾往在德國，列支敦士登、盧森堡等球隊對德國也輸8球，但小球隊能從中看到差距，看到該區內最好的球員是怎樣的。所以我們輸6球，沒什麼大不了，因為我們仍不是亞洲頂尖。」

港隊首場慘吞日本6蛋。（Getty Images）

港隊縱大敗仍堅持踢法：中國守足全場也要輸

安達臣早前已明言，港隊會繼續高位防守的壓逼性踢法，而他看過中國不敵韓國的比賽後，更肯定了自己的想法。

「中國隊守足全場，像香港之前的踢法一樣，但都輸0：3，這已算好運，否則可能輸8球。輸多少球並不重要，如果我們也死守，就不能進步、建立踢法。我們不是不防守，只是在更前的位置防守，更有機會搶到皮球，由守轉攻再入波。這才是我們的未來，只有在進攻上變得更強，我們才能夠贏波。」

港隊對日本時仍繼續壓逼對手，獲得不少起腳機會。（EAFF）

安達臣也透露港隊最近幾場的跑動數據——球員跑動距離更多，長短衝刺跑也變得更快。他重申球隊方向正確，即使韓國主帥保羅賓圖明言會輪換球員，留力鬥日本，仍跟香港無關。

「港隊目標是擊敗實力相近的球隊，如最後一場贏中國。我們對強隊仍逼搶，對差距不多的球隊時便更有機會踢出效果。」他最後稱，球隊也必須改善初段失波的弱點，避免球員太早失去信心。

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港足東亞錦標賽賽果及賽程



7月19日

日本 6：0 香港



7月24日

韓國 Vs 香港

開賽時間：03：00 pm（HKT）



7月27日

中國 Vs 香港

開賽時間：03：00 pm（HKT）



港台電視32將免費直播以上賽事，並設有廣東話評述。

