東亞錦標賽︱港足3球負韓國　全場5射3中　陳嘉豪地標戰勇救險球

東亞足球錦標賽決賽周第二輪，香港足球代表隊迎戰韓國。韓國雖憑一記幸運球先開紀錄，但上演港隊「地標戰」的守門員陳嘉豪上半場表現神勇，最終港隊輸0：3，在今屆錄得兩連敗。



去仗吞下日本6隻光蛋的港足，於名古屋鯨魚主場豐田體育場鬥衛冕的韓國。上場多番失誤的守門員保羅，跟後備門將伍瑋謙均有傷在身，主教練安達臣終派效力理文的陳嘉豪把關，是他在大港腳的處子戰。

港隊今場正選跟去仗另一個變動，是由外流中超廣州城的陳俊樂，取代今天35歲生日的鞠盈智。其餘球員謝家強、勞烈斯、羅梓駿、安永佳、黃威、茹子楠、孫銘謙、胡晉銘及梁冠聰，都繼續擔正。

港隊改由陳嘉豪把關，是他首度在國際A級賽穿起大港腳戰衣。（HKFA）

至於韓國隊則大幅輪換，正選11人跟上場鬥中國時完全不一樣，收起了盛傳轉投奧林比亞高斯的黃仁範、日職大阪飛腳後衛權敬原等主力。

不過韓國實力仍不容忽視，擔任隊長的大邱FC左後衛洪喆，是「太極虎」上屆世界盃成員之一。另一正選守衛金紋奐，則外流過美職洛杉磯FC；中堅朴志洙亦曾助廣州隊奪得中超冠軍。

安永佳今場擔任單箭頭，在前場踢得較為辛苦。（HKFA）

韓國有運先開紀錄 陳嘉豪表現神勇

港隊一如安達臣所言，早段在前場壓逼韓國，並搶得首個攻勢。3分鐘黃威中場搶得對方腳下球再推進，在2打2的情況下受壓即強行遠射，皮球輕易被沒收。

韓國在9分鐘憑一次大轉邊拆解港隊防守，洪喆左路斬中，曹永旭找到謝家強身後的空位入楔跳頂高出。韓國先開紀錄的一球有運氣成份，17分鐘，姜成真離門廿多碼勁射，皮球省中謝家強後改變方向，笠死陳嘉豪再彈楣底入網成1：0。

韓國前鋒姜成真（紅衫）今場多次為港隊防轉帶來威脅，更取得入球。（Getty Images）

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戰況其後一度膠着，港隊有安永佳頭槌攻門；韓國在33分鐘則有反擊機會，姜成真接應直線壓入禁區，冷靜扣過胡晉銘後射遠柱，但被反應快的陳嘉豪撲走。

港隊39分鐘再有起腳機會，韓國隊角球解圍不遠，胡晉銘再彈入禁區，後上助攻的勞烈斯第一時間抽射，惟被門將橫身接實。完半場前金紋奐右路窄角度抽射，陳嘉豪出迎封位用臉擋走，他其後一度倒地，需要接受簡單治理。

港隊門將陳嘉豪今場屢救險球。（HKFA）

換邊後韓國幾乎擴大分差，57分鐘一次右路角球斬中，宋旻揆撞射中柱而出。港隊球員中段體力開始下降，安達臣以鞠盈智跟簡嘉亨入替，但戰至74分鐘再度失守，韓國由洪喆左路窄角度抽遠柱網仔得手。加上洪喆尾段再貢獻助攻，由姜成真尾柱頭槌梅開二度，最終港隊以0：3告負。

值得一提，國足上輪鬥韓國時，全場僅得24%控球率及1次射門；而港隊今場控球率有30%，全場亦5射3中，數據更為理想。港隊下場會在周三（27日）的煞科戰對國足，繼續爭取在這項大賽歷史上的第一分。