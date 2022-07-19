東亞錦標賽︱港足堅拒死守慘吞日本6蛋　勞烈斯趙聡悟演處子戰

香港足球代表隊連續兩屆參戰東亞足球錦標賽，首戰於茨城縣立鹿嶋球場對東道主日本。

港隊在主帥安達臣帶領下堅拒死守，全場搶得不少埋門機會，但最終仍以0：6大敗一場。



效力廣州城的陳俊樂雖已在昨晚歸隊，但未趕及賽前最後一課操練，今日先列後備。外流浙江隊的梁諾恆則歸隊無期，有機會錯過今屆賽事；相反另一中超兵勞烈斯於大港腳「地標戰」擔正，夥拍港隊新任隊長謝家強鎮守中路。

港隊由謝家強擔任隊長，勞烈斯剛第一次為成年隊上陣。（HKFA）

主教練安達臣起用陣中最有經驗的守門員保羅，其餘正選如羅梓駿、安永佳、黃威、茹子楠、孫銘謙、鞠盈智及梁冠聰，都有份參與上月的亞洲盃外圍賽。

值得一提，港隊「大哥」黃洋以私人理由未有隨隊，其防中位置終由東方龍獅中場胡晉銘頂上。而余在言跟馮慶燁，就因受傷不入比賽名單。

今屆日本隊全由本地聯賽球員組成，31歲川崎前鋒後衛谷口彰悟做隊長，前阿仙奴前鋒宮市亮先坐後備。在神戶勝利船射手武藤嘉紀退隊下，鋒線交由今季日職已入8球的西村拓真跟町野修斗；橫濱水手中場水沼宏太則以32歲高齡，第一次為日本隊披甲。

勞烈斯上半場連番受到日本隊挑戰。（HKFA）

港隊續嘗試逼搶 中段連失兩球

港隊初段未入局，謝家強解圍時判斷失誤，於禁區頂犯手球，日本隊由相馬勇紀直射近柱破網，僅花兩分鐘就先開紀錄。

面對強敵日本，港隊仍堅持嘗試踢出逼搶戰術，7分鐘在中前場夾擊奪回控球權，胡晉銘推順遠射，惜偏離目標，但照獲主帥安達臣鼓掌以示鼓勵。港隊不乏進攻機會，其後再有羅梓駿右路突破後傳中，茹子楠截得對方腳下球再抽射出界。

港隊上半場錄得4次射門，但未有命中目標。（HKFA）

日本隊20分鐘起於兩分鐘內連入兩球，町野修斗接應右路斬中，於謝家強跟勞烈斯之間輕鬆搖頭頂入；緊接西村拓真於峨嵋月轉身擺脫勞烈斯跟茹子楠，燙射遠柱死角，「藍武士」已拋開至3：0。

保羅連番犯錯 日本輕鬆大勝

港隊完半場前有黃金機會，茹子楠妙傳安永佳走空再橫傳，「人前波後」的黃威於門前6碼跣腳，未能起腳。相反日本球員第一時間配合，均輕鬆撕破港隊防線，保羅雖兩度勇救險球，但完半場前西村拓真再施「冷箭」，保羅企錯位下被對方破門，港隊落後0：4。

港隊前鋒安永佳跟日本後衛爭頂。（HKFA）

下半場港隊換入徐宏傑、陳俊樂及簡嘉亨，防線仍然不穩，保羅輕出被挑過，幸港隊有人護空門。日本隊一口氣再轟兩球，相馬勇紀56分鐘近柱搶點用後腳射入；町野修斗就把握保羅接傳中球甩手，將紀錄改寫成6：0。

直至尾段港隊以鄭展龍跟港日混血兒、17歲的趙聡悟入替，大軍依然沒有縮後，前場球員拚力緊追對方，但始終日本技高一籌，維持6：0勝果。港隊下場會於下周日（24日）鬥力爭衛冕的韓國。

日本技高一籌，港隊大敗而回。（HKFA）