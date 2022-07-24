東亞錦標賽︱陳嘉豪首為港足把關感榮幸　主教練為球員而自豪

香港足球代表隊在東亞足球錦標賽兩連敗，今仗正選把關的陳嘉豪成為亮點之一，但他希望自己能再「大膽一點」。



港隊雖然以0：3不敵韓國，但焦點落在取代保羅把關，並有穩健演出的陳嘉豪身上。

26歲的他今場才首度為大港腳披起戰衣，賽前難免緊張，「代表香港是很榮幸的事，教練、隊友都不停鼓勵我，叫我放鬆、享受這麼高水平的比賽。中日韓實力在我們之上，在場上見識到其行軍速度、體力都比我們優勝。」

陳嘉豪希望下場可以再度把關。（HKFA）

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比賽中段陳嘉豪曾被韓國隊的埋門省中頭部，一度倒地，他透露當時「省到應一應」，「隻耳不是太聽到聲音」，幸其後慢慢復原，已無大礙。他自覺球隊防守表現比上仗好，有賴全隊不斷檢討，並在分析對手進攻片段後作演練。

港隊下場會鬥中國，陳嘉豪指球員信心愈來愈好，「這兩場做到不少攻勢，自信有助我們備戰。」他希望自己可以再度鎮守港隊最後一關，「今場太拘謹，下場如果有機會，要再放膽一點，想入局再快一些。」

今仗亦有球迷入場為港隊打氣。（HKFA）

港隊主教練安達臣滿意球隊表現。（HKFA）

港隊主教練：對球員感驕傲

至於港足主教練安達臣就認為，球隊已向前邁進一大步，「我們令韓國踢得很辛苦，他們保持控球權，但沒有創造太多機會（韓國全場14射5中）。我們高位防守得不錯，壓逼也很好，搶贏不少第二點（second ball）。韓國是亞洲最佳球隊之一，所以我對球員感到十分驕傲。」

雖然港隊全場錄得5次起腳機會，並3度命中目標，但安達臣表示，球員搶得來球後由守轉攻、組織、埋門質素仍有待加強，「我們需要更多跑動、活力，當然要再在把握力上下苦功。」