東亞錦標賽︱免費直播港足硬撼中日韓　各隊陣容比賽焦點懶人包

香港足球代表隊周二（19日）起於日本參與東亞足球錦標賽決賽周，將先後跟日本、韓國及中國隊對戰。

過去港足從未在東亞錦決賽周搶得任何分數，今屆乘早前重返亞洲盃決賽周之勢，希望在強敵身上搶得第一分，為香港足球創下歷史新章。



東亞足球錦標賽前身是由中國足協主辦的皇朝盃，皇朝盃自1990年起曾舉辦過4屆，首兩屆在中國北京舉行，由中、日、韓、朝四支東亞勁旅參賽。不過由於朝鮮退出，香港在1995年加入競逐錦標，並在當屆成為東道主。

港隊當年分組賽皆北，卻在季軍戰憑互射12碼險勝中國，除了創下港隊至今在皇朝盃或東亞錦的最佳成績，也是港足最近一次擊敗中國隊。

直至東亞足球聯盟（EAFF）於2002年創立，東亞足球錦標賽（EAFF East Asian Football Championship，現名EAFF E-1 Football Championship）於2003年正式舉辦。首屆賽事僅得男足比賽，翌屆（2005年）加入女足比賽；賽事於2013及2015年間，曾易名「東亞盃」（EAFF East Asian Cup）。

港足在首屆決賽周便有參賽，圖為港隊司徒文俊防守日本球員三都主。（網上圖片）

比賽賽制：

東亞錦原定每兩年一屆，中國、日本與韓國均為種子球隊、直接晉身決賽周，餘下一席則經外圍賽，從朝鮮、香港、中華台北、蒙古等東亞國家及地區中決出。

今屆決賽周因疫情延期，中國更放棄主辦權，終轉至日本作賽；而外圍賽無法舉行，加上朝鮮退賽，港足以中、日、韓以外，世界排名最高的協會身份參賽。

香港跟中、日、韓會進行單循環聯賽，以積分決定最終排名。賽事同時設有4個個人獎項，包括最佳守門員、最佳後衛、神射手及最有價值球員。

對上一次東亞錦決賽周2019年於釜山舉行，韓國男足主場封王。（Getty Images）

免費電視直播及賽程：

港足首仗會於7月19日晚，於鹿島鹿角主場——茨城縣立鹿嶋足球場（Kashima Soccer Stadium）先對日本；然後休息4日，在7月24日轉至名古屋鯨魚主場豐田體育場（Toyota Stadium）迎戰韓國。

煞科戰則在7月27日舉行，香港屆時會硬撼中國隊。港隊3場賽事，港台電視32都會有免費直播，並設有廣東話評述。

7月19日

日本 Vs 香港

開賽時間：06：20 pm（HKT）



7月24日

韓國 Vs 香港

開賽時間：03：00 pm（HKT）



7月27日

中國 Vs 香港

開賽時間：03：00 pm（HKT）



港足第四次參加東亞錦決賽周。（資料圖片）

港足戰東亞錦歷史：

連同今屆在內，港隊在9屆賽事都有參賽，但僅曾4次晉身決賽周，包括2003年、2010年、2019年及2022年。

過去香港從未在決賽周取得任何勝仗及分數，但在2003年鬥韓國時，前港腳羅倫士就憑一己之力戰勝4位韓國守將，於韓國門神李雲在出迎時挑過對手射入，一度為港隊追平，雖然最終港隊仍以1：3落敗，但這精彩入球仍傳頌至今。

加上同屆羅志焜在鬥中國時取得入球，是港隊在決賽周唯二攻破對方大門的僅有畫面。港隊在2010年3戰全敗，合共吞下10蛋，但該屆對日本的賽事，正是港隊首席門將葉鴻輝的「地標戰」，當時只得19歲的他從該仗起一直守住港隊大門，至今已有81頂「喼帽」。

葉鴻輝回首港足處子戰 縱大敗也有意義

港隊2010年出戰決賽周，當時吳偉超、李志豪及卓卓都有隨隊參賽。（香港足總）

至於上屆賽事，港足在加利韋特領軍下，在外圍賽僅憑得失球差力壓朝鮮出線。然而球隊出戰決賽周時，已轉由芬蘭籍教練麥柏倫帶隊，先不敵韓國，再在輪換陣容下大敗予日本。其後港隊繼2015年世界盃外圍賽後再鬥中國，終以兩球飲恨，包尾完成賽事。

重溫當時直擊報道及影片：

三年過去，港隊今屆大換血。（資料圖片）

港足近況：

今屆賽前，港足又換上了新主帥，來自挪威的安達臣在年初上任，為球隊注入新踢法，憑逼搶、侵略性較高的戰術，助港隊6月在亞洲盃外圍賽寫下歷史新章——自1968年後再度勇闖亞洲盃決賽周。

港足成功晉級明年舉行的亞洲盃決賽周。（足總提供）

港足乘強勢參賽，亦是首次連續兩屆出戰決賽周，雖然有葉鴻輝跟黃洋以私人理由缺陣，但卻受惠中超賽程「讓路」予東亞錦，相隔兩年多後再次徵召效力浙江隊的梁諾恆，以及廣州城的陳俊樂；在梅州客家落班的勞烈斯亦首度入選大港腳。

他們除了預計是港隊明年亞洲盃決賽周主力，讓教練團可藉此試陣外，三位球員一直有恆常比賽，狀態、技術都有一定水平，料可增強球隊實力、有助爭取成績。

港隊雖然保留了16名出戰亞洲盃外圍賽的球員，但其實全隊只有10人曾參與上屆東亞錦決賽周，主力射手如安永佳、後衛謝家強跟全數守門員都是第一次參賽。

值得一提，港足今次還有伍瑋謙、姚浩明、曾以行及趙聡悟等新面孔，當中，港日混血中場趙聡悟僅得17歲，是全隊最年輕的一人。而港足全隊平均年齡為26.4歲，比亞洲盃外圍賽時再年輕2.9歲，活力令人期待，也有望能擦出新火花，爭取港隊在決賽周史上的第一分。

港足26人決選名單：

門將：保羅、伍瑋謙、陳嘉豪

後衛：劉學銘、馮慶燁、梁冠聰、杜馬思、曾以行、謝家強、徐宏傑、梁諾恆、勞烈斯、羅梓駿

中場：茹子楠、胡晉銘、黃威、鄭展龍、趙聡悟、鞠盈智、陳俊樂、姚浩明

前鋒：余在言、孫銘謙、安永佳、簡嘉亨、鄭兆均



港隊在香港備戰及出發圖輯：（按圖放大）

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港隊待東方龍獅跟理文球員於7月初踢畢亞協盃返港完成隔離後，在上周一（11日）方展開集訓，惟傑志球員直至上周四始歸隊，加上勞烈斯、陳俊樂、謝家強直至賽前才會合球隊；而梁諾恆因簽證問題，有機會錯過比賽。港隊『齊腳』備戰時間有限，只曾與港超球會標準流浪友賽，雙方踢成3：3平手。

港隊今次對手比亞洲盃外圍賽時更強，逼搶踢法是否有效仍是未知數，屆時安達臣會如何調整戰術，料會是重點，並可當作是明年亞洲盃決賽周的前哨戰，測試各種陣式。另外，港隊在葉鴻輝跟黃洋未有隨隊下，這次會選出新隊長，同樣值得留意。

勞烈斯跟謝家強已到日本歸隊。（HKFA）

第一場對手：日本

日本在過去只曾在2013年贏得冠軍，但就5度屈居亞軍，包括上屆在煞科戰以1球之差不敵韓國，將錦標拱手相讓。

日本大軍名單有10人首度入選，卻缺旅歐球員，主要以日職J1、剛出戰U23亞錦賽的球員組成，監督森保一希望從中視察球員表現，為11月舉行的卡塔爾世界盃挑選後備球員，並為未來作準備。

日本隊繼續由監督森保一帶隊，視察球員表現，為世界盃做好準備。（Getty Images）

因此部份已充分證明自己、有世界盃經驗的球員，如大迫勇也、長友佑都及酒井宏樹等都落選。而曾效力英超紐卡素的武藤嘉紀原本有份入圍，惟最終因傷退隊。

至於名單上最令人意外的，是曾效力阿仙奴的宮市亮——他繼2012年10月友賽後，相隔10年重獲「藍武士」徵召。這位橫濱水手29歲翼鋒，過去多次受傷，流浪荷甲、德乙等聯賽，直到上季中回流日職，今季上陣14場，交出3入球3助攻。

昔日被譽為天才少年的宮市亮，在經歷傷患後終再被召入國家隊。（Getty Images）

宮市亮的「回歸」在國內引起迴響，森保一曾表示，其作用在於「以驚人的速度來回跑動，威脅對手大門」。假如宮市亮在首仗對香港時披甲，將是相隔3563日後再代表日本，會登上日本隊史上「相隔最長時間再出賽」的第4位，僅落後於3名因第二次世界大戰而出現「空窗期」的前輩，可謂別具意義。

日本隊26人決選名單：

門將：大迫敬介、谷晃生、鈴木彩艶

後衛：佐佐木翔、谷口彰悟、山根視來、畠中槙之輔、小池龍太、中谷進之介、荒木隼人、大南拓磨、杉岡大暉

中場／前鋒：水沼宏太、岩崎悠人、宮市亮、橋本拳人、野津田岳人、脇坂泰斗、西村拓真、相馬勇紀、岩田智輝、森島司、滿田誠、町野修斗、細谷真大、藤田讓瑠



日本將爭奪繼2013年後再奪東亞錦冠軍。（Getty Images）

第二場對手：韓國

韓國曾5次在東亞錦掄元，是賽事奪標最多的球隊，上屆他們更打破東道主「魔咒」，已取得3連霸，今屆將再力爭衛冕。

在葡萄牙籍教練保羅賓圖繼續領軍下，韓國全隊僅得兩名非韓職球員，分別是效力俄超魯賓卡山的黃仁範，跟日職大阪飛腳後衛權敬原。其中黃仁範上屆鬥香港時射入罰球先開紀錄，也獲選整個賽事的最有價值球員。

黃仁範上屆鬥香港時曾直射罰球入網．（資料圖片／袁志浩攝）

「太極虎」原先還徵召了效力中超山東泰山的孫準浩，是這位中場自去年9月後首度歸隊，然而他在返韓前最後一場賽事受傷，終無緣比賽，被27歲中場李英才取代。

不過，韓國人腳仍算是四隊中最強，陣中不乏曾征戰2018世界盃的球員，包括「白臉門將」趙賢祐，他曾在當屆賽事曾單場撲救6次、「零封」德國。而曾於廣州恒大及日職落班的金英權，亦曾在世界盃入波，更試過兩奪亞冠；正效力大邱FC的左閘洪喆，亦是「太極虎」上屆世界盃成員之一。

保羅賓圖曾表示：「無論是什麼對手，對手是什麼水平，我們參賽都是為卡塔爾世界盃做準備。」

韓國隊26人決選名單：

門將：趙賢佑、金東俊、宋範根

後衛：金英權、權敬原、朴志洙、尹鐘奎、金朱晟、曹侑珉、洪喆、金珍洙、金紋奐

中場：權昶勳、李英才、黃仁範、白昇浩、宋旻揆、金鎮圭、金東賢、嚴源相、羅相浩、姜成真、高映俊、李基赫

前鋒：曹圭成、曹永旭



趙賢祐（右）：有「大邱迪基亞」之稱，2018世界盃分組賽零封德國、單場做出6次撲救而成名。他也因臉色甚白、外表與K POP明星相似而受傳媒注目。（Getty Images）

最後一場對手：中國

中國隊分別於2005及2010年兩度稱霸，雖然今屆中超押後第二階段賽程，好讓國足球員參賽，但國足大軍結果僅以U23球員為骨幹。

國足本身計劃以5名較資深的國腳，加上U23班底出戰月底在日本舉行的東亞錦標賽。不過，張玉寧、吳曦及張琳芃受傷避戰，令人選只餘前鋒譚龍及入籍中堅蔣光太；兩人加上朱辰杰跟戴偉浚，已是全隊僅有的4人曾於國際A級賽上陣，因此實力大受質疑。

恩高域曾執掌塞爾維亞U21，近年則後帶領國足各個年齡層的梯隊。（微博圖片）

國足這次也改由前U23主教練恩高域（Aleksandar Jankovic）取代李霄鵬領軍，藉此考察這位塞爾維亞籍主帥。內地傳媒指，國足很大機會不敵日韓，目標應是「避免大敗」，「主要是想多拿積分，提高一下國足的國際足聯排名，以便於在接下來的大賽分組中掌握更多主動」。

一如以往，據指國足目標是要擊敗香港，但內媒對此也不樂觀，「以球隊的平均年齡和實力，想要擊敗香港恐怕也不是輕易的事。」

國足上屆以兩球淨勝香港。（資料圖片／高詩琦攝）

而這場港中大戰的焦點，將會落在曾擁有香港及英國籍的戴偉浚身上。這位現年22歲的球員，2018年曾獲時任香港隊主帥韋特徵召至初選名單，惟聲稱受傷退隊，卻被發現改隨中國奧運足球隊集訓，引起熱議。

戴偉浚（前排左一）曾是港足青年隊成員。（受訪者提供）

戴偉浚完成轉籍手續，現已是國足成員。（新華社）

戴偉浚之後從英超狼隊U23轉投深圳隊，並展開轉籍手續，結果今年初正式落戶中國內地，於1月對日本的世界盃外圍賽中，上演於中國隊的處子戰，至今已上陣4次。屆時若戴偉浚上陣「倒戈」香港，有機會跟兒時隊友陳俊樂、梁諾恆及姚浩明同場較量，極具話題性。

國足24人選拔隊名單：

門將：彭鵬、黃子豪、韓佳奇

後衛：吳少聰、蔣光太、黃嘉輝、溫家寶、蔣聖龍、朱辰杰、徐浩峰、葉力江、牛梓屹、劉若釩、蘇士豪

中場：何宇鵬、迪力依米提、徐越、陳國抗、戴偉浚、么旭辰

前鋒：劉祝潤、陶強龍、方昊、譚龍

