東亞錦標賽︱免費直播港足硬撼中日韓　各隊陣容比賽焦點懶人包

香港足球代表隊周二(19日)起於日本參與東亞足球錦標賽決賽周,將先後跟日本、韓國及中國隊對戰。

過去港足從未在東亞錦決賽周搶得任何分數,今屆乘早前重返亞洲盃決賽周之勢,希望在強敵身上搶得第一分,為香港足球創下歷史新章。



東亞足球錦標賽前身是由中國足協主辦的皇朝盃,皇朝盃自1990年起曾舉辦過4屆,首兩屆在中國北京舉行,由中、日、韓、朝四支東亞勁旅參賽。不過由於朝鮮退出,香港在1995年加入競逐錦標,並在當屆成為東道主。

港隊當年分組賽皆北,卻在季軍戰憑互射12碼險勝中國,除了創下港隊至今在皇朝盃或東亞錦的最佳成績,也是港足最近一次擊敗中國隊。

直至東亞足球聯盟(EAFF)於2002年創立,東亞足球錦標賽(EAFF East Asian Football Championship,現名EAFF E-1 Football Championship)於2003年正式舉辦。首屆賽事僅得男足比賽,翌屆(2005年)加入女足比賽;賽事於2013及2015年間,曾易名「東亞盃」(EAFF East Asian Cup)。

港足在首屆決賽周便有參賽,圖為港隊司徒文俊防守日本球員三都主。(網上圖片)

比賽賽制:

東亞錦原定每兩年一屆,中國、日本與韓國均為種子球隊、直接晉身決賽周,餘下一席則經外圍賽,從朝鮮、香港、中華台北、蒙古等東亞國家及地區中決出。

今屆決賽周因疫情延期,中國更放棄主辦權,終轉至日本作賽;而外圍賽無法舉行,加上朝鮮退賽,港足以中、日、韓以外,世界排名最高的協會身份參賽。

香港跟中、日、韓會進行單循環聯賽,以積分決定最終排名。賽事同時設有4個個人獎項,包括最佳守門員、最佳後衛、神射手及最有價值球員。

對上一次東亞錦決賽周2019年於釜山舉行,韓國男足主場封王。(Getty Images)

免費電視直播及賽程:

港足首仗會於7月19日晚,於鹿島鹿角主場——茨城縣立鹿嶋足球場(Kashima Soccer Stadium)先對日本;然後休息4日,在7月24日轉至名古屋鯨魚主場豐田體育場(Toyota Stadium)迎戰韓國。

煞科戰則在7月27日舉行,香港屆時會硬撼中國隊。港隊3場賽事,港台電視32都會有免費直播,並設有廣東話評述。

7月19日

日本 Vs 香港

開賽時間:06:20 pm(HKT)



7月24日

韓國 Vs 香港

開賽時間:03:00 pm(HKT)



7月27日

中國 Vs 香港

開賽時間:03:00 pm(HKT)



港足第四次參加東亞錦決賽周。(資料圖片)

港足戰東亞錦歷史:

連同今屆在內,港隊在9屆賽事都有參賽,但僅曾4次晉身決賽周,包括2003年、2010年、2019年及2022年。

過去香港從未在決賽周取得任何勝仗及分數,但在2003年鬥韓國時,前港腳羅倫士就憑一己之力戰勝4位韓國守將,於韓國門神李雲在出迎時挑過對手射入,一度為港隊追平,雖然最終港隊仍以1:3落敗,但這精彩入球仍傳頌至今。

加上同屆羅志焜在鬥中國時取得入球,是港隊在決賽周唯二攻破對方大門的僅有畫面。港隊在2010年3戰全敗,合共吞下10蛋,但該屆對日本的賽事,正是港隊首席門將葉鴻輝的「地標戰」,當時只得19歲的他從該仗起一直守住港隊大門,至今已有81頂「喼帽」。

葉鴻輝回首港足處子戰 縱大敗也有意義

港隊2010年出戰決賽周,當時吳偉超、李志豪及卓卓都有隨隊參賽。(香港足總)

至於上屆賽事,港足在加利韋特領軍下,在外圍賽僅憑得失球差力壓朝鮮出線。然而球隊出戰決賽周時,已轉由芬蘭籍教練麥柏倫帶隊,先不敵韓國,再在輪換陣容下大敗予日本。其後港隊繼2015年世界盃外圍賽後再鬥中國,終以兩球飲恨,包尾完成賽事。

重溫當時直擊報道及影片:

三年過去,港隊今屆大換血。(資料圖片)

港足近況:

今屆賽前,港足又換上了新主帥,來自挪威的安達臣在年初上任,為球隊注入新踢法,憑逼搶、侵略性較高的戰術,助港隊6月在亞洲盃外圍賽寫下歷史新章——自1968年後再度勇闖亞洲盃決賽周。

港足成功晉級明年舉行的亞洲盃決賽周。(足總提供)

港足乘強勢參賽,亦是首次連續兩屆出戰決賽周,雖然有葉鴻輝跟黃洋以私人理由缺陣,但卻受惠中超賽程「讓路」予東亞錦,相隔兩年多後再次徵召效力浙江隊的梁諾恆,以及廣州城的陳俊樂;在梅州客家落班的勞烈斯亦首度入選大港腳。

他們除了預計是港隊明年亞洲盃決賽周主力,讓教練團可藉此試陣外,三位球員一直有恆常比賽,狀態、技術都有一定水平,料可增強球隊實力、有助爭取成績。

港隊雖然保留了16名出戰亞洲盃外圍賽的球員,但其實全隊只有10人曾參與上屆東亞錦決賽周,主力射手如安永佳、後衛謝家強跟全數守門員都是第一次參賽。

值得一提,港足今次還有伍瑋謙、姚浩明、曾以行及趙聡悟等新面孔,當中,港日混血中場趙聡悟僅得17歲,是全隊最年輕的一人。而港足全隊平均年齡為26.4歲,比亞洲盃外圍賽時再年輕2.9歲,活力令人期待,也有望能擦出新火花,爭取港隊在決賽周史上的第一分。

港足26人決選名單:

門將:保羅、伍瑋謙、陳嘉豪

後衛:劉學銘、馮慶燁、梁冠聰、杜馬思、曾以行、謝家強、徐宏傑、梁諾恆、勞烈斯、羅梓駿

中場:茹子楠、胡晉銘、黃威、鄭展龍、趙聡悟、鞠盈智、陳俊樂、姚浩明

前鋒:余在言、孫銘謙、安永佳、簡嘉亨、鄭兆均



港隊在香港備戰及出發圖輯:(按圖放大)

港隊待東方龍獅跟理文球員於7月初踢畢亞協盃返港完成隔離後,在上周一(11日)方展開集訓,惟傑志球員直至上周四始歸隊,加上勞烈斯、陳俊樂、謝家強直至賽前才會合球隊;而梁諾恆因簽證問題,有機會錯過比賽。港隊『齊腳』備戰時間有限,只曾與港超球會標準流浪友賽,雙方踢成3:3平手。

港隊今次對手比亞洲盃外圍賽時更強,逼搶踢法是否有效仍是未知數,屆時安達臣會如何調整戰術,料會是重點,並可當作是明年亞洲盃決賽周的前哨戰,測試各種陣式。另外,港隊在葉鴻輝跟黃洋未有隨隊下,這次會選出新隊長,同樣值得留意。

勞烈斯跟謝家強已到日本歸隊。(HKFA)

第一場對手:日本

日本在過去只曾在2013年贏得冠軍,但就5度屈居亞軍,包括上屆在煞科戰以1球之差不敵韓國,將錦標拱手相讓。

日本大軍名單有10人首度入選,卻缺旅歐球員,主要以日職J1、剛出戰U23亞錦賽的球員組成,監督森保一希望從中視察球員表現,為11月舉行的卡塔爾世界盃挑選後備球員,並為未來作準備。

日本隊繼續由監督森保一帶隊,視察球員表現,為世界盃做好準備。(Getty Images)

因此部份已充分證明自己、有世界盃經驗的球員,如大迫勇也、長友佑都及酒井宏樹等都落選。而曾效力英超紐卡素的武藤嘉紀原本有份入圍,惟最終因傷退隊。

至於名單上最令人意外的,是曾效力阿仙奴的宮市亮——他繼2012年10月友賽後,相隔10年重獲「藍武士」徵召。這位橫濱水手29歲翼鋒,過去多次受傷,流浪荷甲、德乙等聯賽,直到上季中回流日職,今季上陣14場,交出3入球3助攻。

昔日被譽為天才少年的宮市亮,在經歷傷患後終再被召入國家隊。(Getty Images)

宮市亮的「回歸」在國內引起迴響,森保一曾表示,其作用在於「以驚人的速度來回跑動,威脅對手大門」。假如宮市亮在首仗對香港時披甲,將是相隔3563日後再代表日本,會登上日本隊史上「相隔最長時間再出賽」的第4位,僅落後於3名因第二次世界大戰而出現「空窗期」的前輩,可謂別具意義。

日本隊26人決選名單:

門將:大迫敬介、谷晃生、鈴木彩艶

後衛:佐佐木翔、谷口彰悟、山根視來、畠中槙之輔、小池龍太、中谷進之介、荒木隼人、大南拓磨、杉岡大暉

中場/前鋒:水沼宏太、岩崎悠人、宮市亮、橋本拳人、野津田岳人、脇坂泰斗、西村拓真、相馬勇紀、岩田智輝、森島司、滿田誠、町野修斗、細谷真大、藤田讓瑠



日本將爭奪繼2013年後再奪東亞錦冠軍。(Getty Images)

第二場對手:韓國

韓國曾5次在東亞錦掄元,是賽事奪標最多的球隊,上屆他們更打破東道主「魔咒」,已取得3連霸,今屆將再力爭衛冕。

在葡萄牙籍教練保羅賓圖繼續領軍下,韓國全隊僅得兩名非韓職球員,分別是效力俄超魯賓卡山的黃仁範,跟日職大阪飛腳後衛權敬原。其中黃仁範上屆鬥香港時射入罰球先開紀錄,也獲選整個賽事的最有價值球員。

黃仁範上屆鬥香港時曾直射罰球入網.(資料圖片/袁志浩攝)

「太極虎」原先還徵召了效力中超山東泰山的孫準浩,是這位中場自去年9月後首度歸隊,然而他在返韓前最後一場賽事受傷,終無緣比賽,被27歲中場李英才取代。

不過,韓國人腳仍算是四隊中最強,陣中不乏曾征戰2018世界盃的球員,包括「白臉門將」趙賢祐,他曾在當屆賽事曾單場撲救6次、「零封」德國。而曾於廣州恒大及日職落班的金英權,亦曾在世界盃入波,更試過兩奪亞冠;正效力大邱FC的左閘洪喆,亦是「太極虎」上屆世界盃成員之一。

保羅賓圖曾表示:「無論是什麼對手,對手是什麼水平,我們參賽都是為卡塔爾世界盃做準備。」

韓國隊26人決選名單:

門將:趙賢佑、金東俊、宋範根

後衛:金英權、權敬原、朴志洙、尹鐘奎、金朱晟、曹侑珉、洪喆、金珍洙、金紋奐

中場:權昶勳、李英才、黃仁範、白昇浩、宋旻揆、金鎮圭、金東賢、嚴源相、羅相浩、姜成真、高映俊、李基赫

前鋒:曹圭成、曹永旭



趙賢祐(右):有「大邱迪基亞」之稱,2018世界盃分組賽零封德國、單場做出6次撲救而成名。他也因臉色甚白、外表與K POP明星相似而受傳媒注目。(Getty Images)

最後一場對手:中國

中國隊分別於2005及2010年兩度稱霸,雖然今屆中超押後第二階段賽程,好讓國足球員參賽,但國足大軍結果僅以U23球員為骨幹。

國足本身計劃以5名較資深的國腳,加上U23班底出戰月底在日本舉行的東亞錦標賽。不過,張玉寧、吳曦及張琳芃受傷避戰,令人選只餘前鋒譚龍及入籍中堅蔣光太;兩人加上朱辰杰跟戴偉浚,已是全隊僅有的4人曾於國際A級賽上陣,因此實力大受質疑。

恩高域曾執掌塞爾維亞U21,近年則後帶領國足各個年齡層的梯隊。(微博圖片)

國足這次也改由前U23主教練恩高域(Aleksandar Jankovic)取代李霄鵬領軍,藉此考察這位塞爾維亞籍主帥。內地傳媒指,國足很大機會不敵日韓,目標應是「避免大敗」,「主要是想多拿積分,提高一下國足的國際足聯排名,以便於在接下來的大賽分組中掌握更多主動」。

一如以往,據指國足目標是要擊敗香港,但內媒對此也不樂觀,「以球隊的平均年齡和實力,想要擊敗香港恐怕也不是輕易的事。」

國足上屆以兩球淨勝香港。(資料圖片/高詩琦攝)

而這場港中大戰的焦點,將會落在曾擁有香港及英國籍的戴偉浚身上。這位現年22歲的球員,2018年曾獲時任香港隊主帥韋特徵召至初選名單,惟聲稱受傷退隊,卻被發現改隨中國奧運足球隊集訓,引起熱議。

戴偉浚(前排左一)曾是港足青年隊成員。(受訪者提供)

戴偉浚完成轉籍手續,現已是國足成員。(新華社)

戴偉浚之後從英超狼隊U23轉投深圳隊,並展開轉籍手續,結果今年初正式落戶中國內地,於1月對日本的世界盃外圍賽中,上演於中國隊的處子戰,至今已上陣4次。屆時若戴偉浚上陣「倒戈」香港,有機會跟兒時隊友陳俊樂、梁諾恆及姚浩明同場較量,極具話題性。

國足24人選拔隊名單:

門將:彭鵬、黃子豪、韓佳奇

後衛:吳少聰、蔣光太、黃嘉輝、溫家寶、蔣聖龍、朱辰杰、徐浩峰、葉力江、牛梓屹、劉若釩、蘇士豪

中場:何宇鵬、迪力依米提、徐越、陳國抗、戴偉浚、么旭辰

前鋒:劉祝潤、陶強龍、方昊、譚龍