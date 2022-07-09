體育熱話｜保特重談退役後試腳經歷　一個原因放棄轉戰職業足球

退役百米飛人、「牙買加閃電」保特是足球狂熱者，在退役後一度想轉行踢足球，2018年曾到澳職中岸水手試腳，最後無功而還。日前他接受訪問時透露，指未有轉戰足球是因為「澳洲足球水平太差」，一句話激嬲澳洲球迷。



保特在2017年退役後，不時出席足球活動，上月更落場參與聯合國兒童基金會的「足球援助」慈善賽。他早前被問到為何沒有由田徑轉戰足球時，竟語出驚人說：「後悔沒有留在歐洲，澳洲的足球水平太差，讓我沒辦法展開足球生涯。」

保特上月在慈善賽上陣。（Getty Images）

保特在2017年告別田徑場後，2018年便到澳職球隊中岸水手試腳，盼能轉當足球員。即使他曾在友賽中攻入兩球，仍然未能打動水手。加上他其後與馬爾他球隊華拉達未能達成共識，投奔職業足球一事變成泡影。

據牙買加《拾荒者》報道指，保特回望短暫的足球試腳經歷，被問到為何沒有轉戰足球時，他直言：「我做了一個錯誤的決定，當我退役後，因不想受到太多媒體的關注而離開了歐洲，並去了澳洲，但那裏的足球水平太差，我沒辦法開啟足球生涯。」

Usain Bolt with an interesting reason why his trial at Central Coast Mariners & A-League opportunity didn’t work out… 🤔🤥 pic.twitter.com/6g0CjkQTh1 — Football Shirt Finds Australia (@FtblShirtsAus) July 4, 2022

保特退役後曾到澳職球隊中岸水手試腳，惟未能成功。（Getty Images）

而保特的言論也徹底燃點了澳媒的怒火，澳洲《FOX》體育記者寸爆回應：「保特的說法實在太可笑，我曾經看過並報道了他在水手的訓練，他是個垃圾，他充其量是一個周日聯賽的球員罷了。」也有澳洲的資深足球記者認為：「他跟不上訓練的內容，他的球感很糟糕。」