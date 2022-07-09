體育熱話｜美國體操女王獲頒總統自由勳章　比拉絲歷來最年輕得主

美國總統拜登（Joe Biden）在今日（8日）向17人頒發被譽為美國平民最高榮譽的「總統自由勳章」，表揚他們在各項領域取得矚目的成就，體育界兩名運動員亦獲頒勳章，包括美國體操天后比拉絲（Simone Biles）與美國女足隊長韋冰露（Megan Rapinoe）。



總統拜登上任後首次頒發總統自由勳章，今年共有17人獲得這項平民最高榮譽，其中25歲的奧運女子體操金牌得主比拉絲（Simone Biles）成為歷來最年輕的勳章得主。

年紀輕輕的比拉絲在體操成就非凡，她擁有4面奧運金牌，19面世錦賽金牌，生涯總獎牌數高達32面。拜登為她戴上勳章時笑指，對方又添一面獎牌，家中或再無空間擺放。

比拉絲在2016年里約奧運，一舉奪得個人全能、跳馬、自由體操金牌，成為美國的「體操女王」。（Getty Images）

比拉絲除了在體壇擁有影響力，她在美國體操隊前隊醫拿薩（Larry Nassar）捲入性侵醜聞期間，也挺身指證其惡行。拜登指出，比拉絲展示了無比的力量和決心，為弱勢發聲，堪稱女性先驅和榜樣，因而成為獲頒總統自由勳章的最年輕得主。

比拉絲到美國國會作證，指出FBI探員如何在拿薩事件中瀆職。（資料圖片／Getty Images）

此外，曾助美國女足兩奪世界盃冠軍的37歲隊長韋冰露，也獲授這項殊榮。拜登讚揚她不論在場內場外，均以堅定意志爭取男女在足球界的平等權利。韋冰露多年來為平權和性別議題發聲，除了公開支持LBGT運動，也為女性爭取墮胎權，同時代表女足向美國足協提告，要求足協落實男女球員同工同酬。

她在2012年帶領美國女足勇奪奧運金牌、2020年奧運銅牌，並獲選過國際足協最佳女子球員（2019年）。