體育熱話｜安倍晉三「美女保鑣」被批失職　一個破綻揭開真相

日本前首相安倍晉三8日在奈良為參議院選舉造勢時遭槍擊身亡，消息一出震驚全球，網上瘋傳一張一名女保鑣照片，外界推斷她就是傳說中斃敵僅需0.2秒的美女保鑣石田萌美。安倍出事後，不少人都指這名戰神級保鑣失職，據國際新聞事實查核中心「有據」（China Fact Check）指出，相中長髮女性並不是石田萌美。



安倍晉三遭到槍擊，雖緊急送院仍宣告不治，不少網民看到現場相片都驚嘆，身懷絕技的石田萌美保護安倍，為什麼還會發生這種事。

石田萌美到底是何方神聖？綜合外媒報道，石田萌美出身保鑣世家，曾為日本首相野田佳彥和安倍晉三的保鑣，自幼習武，樣子漂亮的她擁有劍道三段的實力，並精通空手道、柔道等各種武術，對槍械非常熟悉，據說她能在0.2秒內拔槍斃敵，還曾以空手道連續擊敗10名男性空手道高手。

網上流傳在中槍安倍身旁的黑衣女生，就是美女保鑣石田萌美。（AP）

石田萌美的父親曾擔任過多位日本政界人物的保鑣，受父親影響，她從小就憧憬繼承父親衣缽。據《日刊現代》（日刊ゲンダイ）形容，她的戰鬥力已超過警視廳內逾半男同事。

據指，在日本成為保鑣的門檻非常高，要從4萬多名警察中脫穎而出，錄取率不到1%，候選人不僅要精通各種武術，還要有體面的容貌和氣質，同時需精通外語。日本在1984年才首次開放聘用女性保鑣，能夠擔任兩位首相的保鑣，足以證明石田萌美的實力。

石田萌美精通各種武術，據說她曾以空手道連續擊敗10名男性空手道高手。（網上圖片）

「女神級保鑣怎麼不擋槍」、「還是被刺殺了」……在安倍遇刺後，戰神級的石田萌美被網民斥責失職，不過，國際新聞事實查核中心《有據》（China Fact Check）其後指出，經過多方查核，那張廣為流傳的現場照片中，為安倍進行急救的並不是石田，而是一名日本看護聯盟的工作人員。

石田萌美多年前曾因標緻外貌與戰力被日本傳媒起底。（網上圖片）

「有據」澄清，從另一張安倍被送上救護車的照片所見，該女子站在一旁的正面樣貌曝光，放大後可見其髮型、黃色T恤和藍色外套、花紋長褲，均與急救照片一致，而從她這一身花褲、有踭鞋的穿着打扮，亦不可能是保鑣人員。

而在現場數段影片或照片中也能看到，當日有多名身穿黃衣的人替安倍檢查傷勢，這些人員都是日本看護聯盟的工作人員，日本看護聯盟其後在有關安倍的訃文中也提到，「這次事件中，現場看護聯盟的各位在混亂中奮力救助」。

據悉，在警方壓制行兇的山上徹也時，有一名女性保安人員也出現在畫面中，惟目前無法證實她是否就是石田萌美。