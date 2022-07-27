拳擊｜曹星如肋骨骨裂傷癒勇奪銅牌　重拾初心備戰杭州亞運

香港拳手曹星如（Rex）在周二（26日）出戰IBA國際拳擊錦標賽科威特站，勇奪57公斤級別銅牌，轉換打法的他興奮表示：「好似搵返當初打拳嘅感覺，正。」



曹星如在月前疑因訓練過度，導致左胸肋骨骨裂，無奈放棄原定6月寓賽於操的歐洲之行。傷癒並保持訓練的他，日前遠赴科威特參加國際拳擊錦標賽，為明年杭州亞運作準備。

曹星如在國際拳擊錦標賽科威特站過關斬將，奪銅而回。（曹星如Instagram）

35歲的Rex在時沒有停下步伐，保持訓練並主力練腳。他在今站57公斤級別賽事過關斬將殺入4強，最後雖在三回合賽事中不敵伊朗對手Sajjad Muhammad Ali，仍摘下銅牌。

Rex在賽後於社交媒體分享好消息，寫道：「拳擊，絕對唔係一個人的事！」️他感謝一直在身邊互相支持、訓練的拳手，以及隨行的拳擊教練Mike。

曹星如重新調整業餘拳手打法，勇奪銅牌。（Instagram）

感激教練鼓勵放膽並盡情享受比賽，「擂台上只有我一人，付出卻不只我一人！感恩遇上！」

Rex在今站轉換了打法，一別以往職業拳手偏向打重拳的進取風格，因在三回合的得分制業餘比賽，進攻一失手就易被反擊得分，因此他改以靈活步法、加強防守應戰。

雖然最終在4強落敗，無緣決賽，卻重拾拳擊的初心。「今次來到科威特比賽，打到4強，雖然輸了，但我真的好開心！好似搵返當初打拳嘅感覺，正。」Rex將繼續留在外地集訓和比賽，保持狀態備戰明年亞運。