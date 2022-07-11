足球熱話｜艾朗藍斯回歸祖雲達斯 操練後為熱心球迷簽名竟中伏
撰文：趙子晉
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加里夫巴利上季在皇家馬德里坐多過踢，最終離隊收場，不知道是否威爾斯球員有相同的魔力，艾朗藍斯看來將有類似的遭遇。藍斯完成外借至格拉斯哥流浪後，回歸祖雲達斯。艾朗藍斯操練後，為場外守候的球迷簽名，豈料「中伏」。
艾朗藍斯（Aaron Ramsey）在祖雲達斯不受重用，上季被外借至蘇超的格拉斯哥流浪，但為人印象最深刻的，卻是藍斯在歐霸決賽末段入替，主射12碼宴客的一幕。
這名31歲威爾斯球星與祖雲達斯仍有一年合約，似乎並不在主帥艾歷尼的計劃中，但至今未有下個目的地，所以外借期滿後如常歸隊。
作為一個職業足球員，即使藍斯不被重用，他也專業地開操，為新球季作好準備。完成操練後，藍斯亦特意為場外守候已久的球迷簽名，豈料卻「中伏」了。這名威爾斯球星在球迷的簿子上簽名，並未有細閱球迷寫了什麼，原來該球迷以意大利文寫上「終止合約」，雖然不是合法文件，但可見祖雲達斯球迷對藍斯的看法。
法國球星保羅普巴（Paul Pogba）載譽回歸祖雲達斯，早已令藍斯的位置「凍過水」，加上再簽入迪馬利亞，藍斯若不離隊的話，大有可能與加里夫巴利在皇馬有相同的遭遇。
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